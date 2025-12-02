Podatek katastralny nie został wprowadzony w Polsce w 2025 roku i nie jest planowany na 2026 rok, pozostając na etapie dyskusji politycznych, głównie propozycji Lewicy (partia Razem i Nowa Lewica). Ministerstwo Finansów potwierdziło brak planów wdrożenia w latach 2024-2025, a brak zintegrowanego rejestru nieruchomości i wyceny wartości blokuje szybką realizację. Obecnie obowiązuje podatek od nieruchomości oparty na powierzchni, bez zmian katastralnych. Podsumowując, podatek katastralny, definiowany jako opodatkowanie nieruchomości na podstawie ich wartości rynkowej, nie został wprowadzony w Polsce i nie jest planowany na lata 2025 oraz 2026 jako powszechny system daninowy.​​

Głównymi przeszkodami do wprowadzenia podatku katastralnego są brak ewidencji katastralnej i wyceny wartości nieruchomości przez starostów, co uniemożliwia sprawiedliwe naliczanie. Rząd obawia się reakcji społecznej i dodatkowych obciążeń dla właścicieli, zwłaszcza uboższych gospodarstw. ​

Brak harmonogramu na 2026 rok. Ministerstwo Finansów nie priorytetyzuje tematu, a debata trwa bez konkretów. Wdrożenie wymagałoby reform systemowych, co przesuwa perspektywę na dalsze lata. Cele to walka ze spekulacją i pustostanami, ale szanse na szybką zmianę są niskie.

W latach 2025 i 2026 w Polsce nadal obowiązuje dotychczasowy podatek od nieruchomości. Jest on naliczany głównie na podstawie powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych, a nie ich faktycznej wartości rynkowej. Podatek od nieruchomości w Polsce w 2025 roku jest ustalany lokalnie przez rady gmin, jednak maksymalne stawki zostały określone przez Ministerstwo Finansów. Dla budynków mieszkalnych maksymalna stawka wynosi 1,19 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 34,00 zł za metr kwadratowy, a dla gruntów firmowych 1,38 zł za metr kwadratowy. Stawki te zostały podniesione o wskaźnik inflacji, który wyniósł 2,7 proc. w 2025 roku. Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości i tego, czy jest ona wykorzystywana do działalności gospodarczej, czy mieszkalnej. Podatek od budowli jest liczony jako 2 proc. wartości budowli. Terminy płatności i dokładne stawki mogą się różnić w zależności od gminy, ponieważ to rady gmin je ustalają w granicach określonych przez prawo. Nie wprowadzono na razie systemu podatku katastralnego, co oznacza brak radykalnych zmian.