Czwartkowe notowania główne indeksy warszawskiego parkietu rozpoczęły od wzrostów, a najmocniejszy od początku notowań był reprezentujący średnie spółki mWIG40. Ok. godziny 11.00 WIG20 testował okolice najbliższego technicznego oporu znajdującego się na poziomie 1.500 pkt., którego nie udało się sforsować.

Reklama

W kolejnych godzinach handlu główne indeksy obsuwały się, a po decyzji EBC o podwyżce stóp procentowych o 75 pb. przyspieszyły spadki. Ok. 15.10 WIG, WIG20 i sWIG80 przeszły na minusy, a rynki bazowe w tym czasie pogłębiły spadki.

Reklama

Ok. godziny 16.00 warszawskie indeksy zaczęły się ponownie podnosić, czemu towarzyszyła poprawa nastrojów na rynkach bazowych. Ostatecznie WIG, WIG20 i mWIG40 zamknęły się na plusach, choć ich skala w porównaniu do godzin przedpołudniowych była wyraźnie mniejsza.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,26 proc. do 1.473,19 pkt., WIG zyskał 0,45 proc. do 49.104,24 pkt., a sWIG80 zamknął czwartkowe notowania w okolicach środowego zamknięcia na 16.825,31 pkt. Najmocniejszym z głównych indeksów był mWIG40, który wzrósł o 1,12 proc. do 3.915,96 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,957 mld zł, z tego 0,784 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Pekao (96 mln zł) oraz PKN Orlen (89 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były słabsze niż w połowie notowań, choć lepsze niż przed godziną 16.00, kiedy to indeksy wyraźnie zniżkowały. W tym okresie DAX rósł o 0,1 proc., francuski CAC 40 szedł w górą o ok. 0,5 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie po spadku na otwarciu notowań indeksy przeszły na plusy. Nasdaq100 rósł o 0,9 proc., S&P500 szedł w górę o 0,7 proc., a DJI zwyżkował o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Gry (3,56 proc.), WIG.GAMES5 (2,87 proc.) oraz WIG-Banki (2,77 proc.), a najsłabsze były WIG-Paliwa (-4,39 proc.) oraz WIG-Chemia (-0,36 proc.).

W WIG20 przez dużą część sesji liderem wzrostów był CD Projekt, jednak impet wzrostów w drugiej części notowań nieco przygasł, a akcje zamknęły się na 5,42-proc. plusie. Spółka opublikowała raport półroczny, zgodnie z którym zysk netto j.d. CD Projektu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 44,8 mln zł. Analitycy prognozowali wynik na poziomie 37,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik spadł o 38,3 proc.

Na konferencji firma podała, że skupia się na zakończeniu prac nad dodatkiem do Cyberpunk 2077 a także, że trwają prace preprodukcyjne nad nowym Wiedźminem. W IV kwartale 2022 roku zadebiutuje Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna, ulepszony do konsol nowej generacji. Spółka planuje na październik 2022 r. aktualizację strategii.

Analityk Morgan Stanley Omar Sheikh podwyższył rekomendację dla CD Projektu do "równoważ z "niedoważaj". Cena docelowa została określona na 87 zł.

W czwartek wzrosły kursy wszystkich wchodzących do WIG20 banków, z których liderem był mBank (+7,45 proc.), Pekao zyskało 2,61 proc., kurs Santander Bank Polska poszedł w górę o 1,74 proc., a PKO BP zamknęło się na 2,75-proc. plusie.

PKO BP poinformował w komunikacie, iż rozważa odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego. PKO BP zaznacza, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne zależą od negocjacji pomiędzy stronami.

Wyraźnie, o 4,6 proc. do 25,48 zł wzrosły natomiast akcje Allegro, a w gronie liderów było także CCC (+4,9 proc.).

Mieszane nastroje panowały na wchodzących do WIG20 spółkach górniczych. Kurs KGHM wzrósł o 1,54 proc. do 85,8 zł, a JSW spadł o 0,96 proc. i zamknął się w okolicach poziomów z końca lutego br. cofając się od marcowego szczytu o ok. 55 proc.

Na 0,71-proc. minusie na poziomie 26,61 zł zakończyło notowania PZU, choć w czasie sesji jego kurs rósł do okolic 27,4 zł. Analityk Erste Group Łukasz Jańczak podniósł rekomendację dla PZU do "trzymaj" z "redukuj". Cena docelowa została ustalona na 27,7 zł.

Spadki z połowy sesji powiększyły natomiast PGNiG, PKN Orlen oraz Pepco Group, które zakończyły ją odpowiednio na -4,68 proc., -4,58 proc. i -1,58 proc. minusach. Spółki te były w czwartek najsłabsze z grona blue chipów, kurs PKN Orlen zamknął się na 52-tygodniowych minimach, a PGNiG do rocznych minimów się zbliżył.

W mWIG40 siłę z połowy sesji utrzymał AmRest (+7,1 proc.), dla którego była to najmocniejsza zwyżka od okolic połowy sierpnia br. W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku, były także Mabion (+5,52 proc.) i LiveChat Software (+5,46 proc.).

O 4,07 proc. w górę poszedł kurs Huuuge, wybijając się górą z budującej się od połowy sierpnia br. konsolidacji, a wzrostom tym towarzyszyły bardzo duże obroty sięgające 28 mln zł. Spółka odnotowała w II kw. 2022 roku 13,7 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 15,6 mln USD przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 12,9 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12-15,1 mln USD.

Jon Bellamy, starszy dyrektor Huuuge Games, powiedział na konferencji, że Huuuge spodziewa się wzrostu skor. wyniku EBITDA na koniec roku, a także, że firma będzie rozwijała swoje flagowe gry "Huuuge Casino" i "Billionaire Casino", m.in. poprzez rozbudowę programów VIP. Dodał, że trwają prace nad stroną internetową z produktami spółki, również w wersjach na PC.

Na 1,43-proc. plusie zamknął natomiast sesję Tauron. Grupa miała w drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA wobec 1,185 mld zł zysku przed rokiem. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Jak poinformował wiceprezes Tauronu Krzysztof Surma, spółka nie spodziewa się na koniec 2022 roku rezerwy w segmencie wytwarzania, która obciążyła wyniki za I półrocze br. na kwotę 943 mln zł.

„Rezerwa dotyczy tylko 2022 roku. Nie spodziewamy się podobnego zdarzenia w 2023 roku ze względu na CDS. Nie spodziewamy się takiej rezerwy np. na koniec 2022 roku” – powiedział wiceprezes Surma podczas telekonferencji.

Po wahaniach wokół poziomu odniesienia, na 2,21-proc. plusie zamknął się kurs Inter Cars. Spółka miała w II kw. 209,1 mln zł zysku netto wobec 200,8 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły w tym czasie 3.751 mln zł (konsensus 3.713 mln zł), a zysk operacyjny wyniósł 284 mln zł (konsensus 267,5 mln zł).

O 2,53 proc. spadł natomiast kurs Kruka, który w I półroczu br. odnotował 489 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 396 mln zł przed rokiem. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Kruk w III kwartale 2022 roku widzi kontynuację dobrych spłat wierzytelności. Przedstawiciele spółki poinformowali podczas telekonferencji, że grupa chce czas spowolnienia gospodarczego wykorzystać do zakupu atrakcyjnych portfeli wierzytelności. Grupa podtrzymała wcześniejsze zapowiedzi, że inwestycje w nowe portfele wierzytelności mogą w 2022 roku przekroczyć 1,5 mld zł.

Najsłabsze w gronie średnich spółek były jednak akcje Grupy Pracuj oraz Marcatora, które zniżkowały po ok. 3,1 proc.

W gronie małych, wchodzących do sWIG80 spółek wśród liderów wzrostów z połowy sesji utrzymały się akcje Ryvu Therapeutics oraz Arctic Paper, które zamknęły czwartkowe notowania odpowiednio na 7,72-proc. i 7,59-proc. plusach. Najmocniej, o 8 proc. zyskał natomiast Serinus Energy, choć w pierwszej części sesji mocno spadał i notował 52-tygodniowe minima.

O 1,92 proc. do 35,8 zł spadł natomiast kurs Oponeo .pl dla którego analitycy BM PKO BP, w raporcie z 8 września, obniżyli cenę docelową do 37 zł z 50,50 zł wcześniej, utrzymując rekomendację "trzymaj".

Najsłabiej w gronie małych spółek sesję zakończył Vercom (-7,94 proc.), którego kurs zbliżył się do okolice rocznych minimów z połowy czerwca br. Wyraźnie, o 4,04 proc. zniżkował natomiast kurs ZE PAK, jednak jego kurs utrzymał się w budującej się od początku września lokalnej konsolidacji, po silnych spadkach z drugiej połowy sierpnia br. (PAP Biznes)