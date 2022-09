"Środowa sesja na warszawskim parkiecie upłynęła pod znakiem lekkiego, korekcyjnego odbicia i oczekiwania - jakie dalsze decyzje podejmować będą inwestorzy za Oceanem, po wtorkowych bardzo mocnych spadkach. Moim zdaniem, na tym etapie nieco więcej przemawia za dalszym ruchem w dół, choć trudno mówić o silnych sygnałach sprzedaży. W średnim terminie jednak trend jest spadkowy i ta ocena ciąży w kierunku jego kontynuacji" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, wszyscy inwestorzy czekają obecnie, jak dalej potoczy się sytuacja na amerykańskich giełdach.

"Po ok. 90 minutach amerykańskiej sesji szału tam nie ma, a indeksy odbijają po ok. 0,5 proc. Oczywiście jest to początek sesji i zobaczymy jak się ona zamknie. Jeśli na tamtym rynku będzie dalej spadało, to biorąc pod uwagę to, że nasz parkiet w ostatnich miesiącach był wyraźnie słabszy, nie wróżyłbym wówczas na GPW nawet korekcyjnych wzrostów" – powiedział analityk.

Analityk zwrócił uwagę na zachowanie głównych rynków europejskich, których indeksy w środę spadały.

"Inwestorzy niemieccy są mniej optymistycznie nastawieni do przyszłego zachowania rynków z USA, gdyż DAX notuje wyraźne, ponad 1 proc. spadki. To może być wskazówką co na najbliższych sesjach może robić S&P500 czy też nasza giełda" – dodał ekspert z PKO BP.

Analityk wyróżnił na środowej sesji akcje dwóch spółek z WIG20.

"Dobrze w środę zachowywały się akcje CD Projektu i mBanku, na których od pewnego czasu widać silniejszy popyt. Być może na tych akcjach kolejne sesje przyniosą dalsze ruchy w górę"- podsumował Przemysław Smoliński.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 0,59 proc. do 1.528,29 pkt., a WIG zyskał 0,46 proc. i wyniósł 50.296,85 pkt. Słabsze były indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 wzrósł o 0,32 proc. do 16.768,81 pkt., a mWIG40 zakończył sesję niewielkim wzrostem o 0,04 proc. do 3.903,37 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,838 mld zł, z tego 0,683 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje Pekao (79 mln zł) oraz PZU (76 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były negatywne. W tym okresie DAX spadał o 1,4 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,6 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy rosły: Nasdaq100 o 0,88 proc., S&P500 o 0,59 proc., a DJI zwyżkował o 0,42 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 10 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-GRY (3,14 proc.), WIG.GAMES5 (2,13 proc.) oraz WIG-Budownictwo (1,74 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Górnictwo (-1,84 proc.), WIG-Chemia (-1,47 proc.) oraz WIG–Energia (-0,37 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów w połowie i na zakończeniu sesji był Cyfrowy Polsat, którego kurs poszedł w górę o 5,27 proc. do 19,36 zł.

Mocną drugą część sesji miał CD Projekt zamykając ją wzrostem o 4,97 proc. przy 57 mln zł obrotu.

W gronie liderów z połowy sesji utrzymały się Pepco Group (2,97 proc.) oraz mBank (3,62 proc.).

Słabiej zachowały się pozostałe banki z WIG20. Kurs Pekao wzrósł o 0,4 proc., Santander Bank Polska zamknął się na 0,09 proc. plusie, a PKO BP zniżkował o 0,49 proc.

O 1,77 proc. wzrosły akcje LPP, które podało, że jego grupa notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wrześniu, po słabszym sierpniu. Spółka nie widzi jeszcze zmiany zachowania klientów, ale obawia się, że wysoka inflacja i kryzys energetyczny mogą odbić się na sprzedaży w 2023 roku. Celem jest, by w przyszłym roku marże nie były gorsze niż w tym roku.

W okolicach poziomu odniesienia konsolidował się przez całą sesję kurs PKN Orlen, kończąc ją na 1,13 proc. plusie na poziomie 57,06 zł.

PKN podał w komunikacie, że zbuduje ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile, a stacje zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku. Koncern otrzymał z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility ponad 60 mln złotych bezzwrotnego dofinansowania na ten cel.

Najsłabszymi składnikami WIG20 na środowej sesji były akcje KGHM i Allegro, kończąc ją odpowiednio na 2,67 proc. i 1,45 proc. minusach.

W mWIG40 najmocniej, o 5,95 proc. do 83,7 zł w górę poszły akcje Selvity, a ich kurs przełamał ważne opory znajdujące się w okolicach 82-82,5 zł.

W drugim kwartale 2022 r. grupa Selvity wygenerowała 103,7 mln zł przychodów, o 46 proc. więcej rdr. Zysk EBITDA wyniósł 28,5 mln zł i był o 64 proc. wyższy rdr. Zysk netto sięgnął 15,9 mln zł – o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu grupa wygenerowała 32,8 mln zł zysku netto (wzrost o 79 proc. rdr). Jak podano, backlog grupy na cały 2022 r. wyniósł 358,9 mln zł (na dzień 2 września 2022 r.) i jest o 32 proc. wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 16 września 2021 r.).

Jak poinformował PAP Biznes prezes Bogusław Sieczkowski, Selvita chce utrzymać tempo rozwoju i nie koncentruje się obecnie na tym, by jeszcze bardziej podnosić rentowność w 2022 r. Celem jest utrzymanie rentowności EBITDA na dotychczas notowanym poziomie.

Przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji poinformowali również, że spółka pracuje nad przygotowaniem do kolejnych akwizycji i regularnie rozmawia z potencjalnymi celami przejęć. Spółka kontynuuje także budowę Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie, które chce uruchomić w pierwszym kwartale 2023 r. i obecnie nie spodziewa się przekroczenia budżetu tej inwestycji.

Spośród spółek z sektora bankowego z mWIG40 spadł kurs ING BSK (-2,26 proc.), a Bank Handlowy po spadkach z połowy sesji zamknął się na poziomie odniesienia. Fitch dla obydwu banków obniżył rating VR odpowiednio do poziomu „bbb” i „bbb+”.

Po spadkach z początku sesji, lepszą drugą część notowań miały akcje Develii, kończąc dzień na 0,47 proc. plusie. Spółka w II kw. br. miała 2,7 mln zł zysku j.d. wobec konsensusu 10,9 mln zł straty netto. Zysk operacyjny wyniósł 11,2 mln zł wobec -7,6 mln zł konsensusu.

Po mocnym spadku z początku sesji, środowe notowania na 0,24 proc. plusie zakończył kurs Bogdanki.

LW Bogdanka miała w pierwszym półroczu 2022 roku 1.462,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 615,4 mln zł EBITDA, 412 mln zł EBIT i 336 mln zł zysku netto. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Z obliczeń PAP Biznes wynika, że w samym drugim kwartale 2022 r. zysk netto wyniósł ok. 192,8 mln zł, przychody 730,8 mln zł, EBIT 232,4 mln zł, a EBITDA 338,9 mln zł.

Bogdanka zaktualizowała natomiast cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej.

Jak poinformował na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, w piątek rada nadzorcza Bogdanki rozpatrzy wniosek o odwołanie prezesa Artura Wasila.

Najsłabiej w mWIG40 sesję zakończyły akcje Enei (-3,23 proc.) oraz AmRestu, które spadły o 3,15 proc.

W gronie małych, wchodzących do sWIG80 spółek najwięcej, o ponad 6 proc. zwyżkowały akcje ML System i ukraińskiej Astarty. Mocne, 5,57 proc. wzrosty do 16,68 zł zanotował natomiast Torpol i jego kurs zamknął się w okolicach 52-tygodniowych maksimów.

Na 3,1 plusie notowania zakończył natomiast Synektik, który podpisał z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie umowę na dostawę systemu da Vinci. Łączna wartość kontraktu to prawie 13 mln zł netto. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 90 dni.

O 2,97 proc. zwyżkowały akcje Ambray, która podała, że zysk netto j.d. w roku obrotowym 2021/22 wzrósł o 13,5 proc. do 51,8 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 10,4 proc. do 86 mln zł.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończyły natomiast akcje Śnieżki (-3,51 proc.) oraz Photon Energy (-4,32 proc.).

Jak poinformowali przedstawiciele zarządu Śnieżki podczas środowej wideokonferencji, spółka bierze pod uwagę istotny spadek popytu w kolejnym sezonie związany z niższą siłą nabywczą konsumentów. Dodali, że na polskim rynku farb i lakierów obserwowany jest dwucyfrowy spadek pod względem wolumenów.

Photon Energy poinformował natomiast, że rozpoczął budowę swojej siódmej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii o mocy 7,1 MWp. Nowa elektrownia ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2022 roku.