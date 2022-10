"Dzień, jak wszyscy oczekiwali został zdominowany przez dane o inflacji CPI z USA. Dane były nieco gorsze od oczekiwań, a reakcja rynków była bardzo gwałtowna. Po tym pierwszym, gwałtownym ruchu, na rynkach, w tym i na GPW, przyszło odreagowanie, u którego podstaw stało to, że właściwie dane te niewiele zmieniają i nie zdziwię się, jeśli w kolejnych godzinach na giełdach amerykańskich ruch w górę będzie kontynuowany" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Reklama

Analityk zwrócił uwagę na jedną rzecz dotyczącą opublikowanych danych z USA.

Reklama

"Kategorie, które odpowiadają za niespodziankę inflacyjną to żywność oraz czynsze. Obydwie te grupy danych są mocno opóźnione i gdyby pominąć te dwa czynniki to inflacja wzrosłaby bardzo nieznacznie. Uważam zatem, że te dane nie są katastrofą i kolejne odczyty makro jak np. jutrzejsza sprzedaż detaliczna mogą zmieniać rynkowy sentyment" – dodał Cisowski.

Jak wskazał analityk, pozostajemy jednak w trudnym otoczeniu, a dzisiejsza sesja w USA była na jej początku szóstą spadkową z rzędu.

"Moim zdaniem na rynku musi przyjść jakieś odreagowanie i my jesteśmy optymistycznie nastawieni do drugiej połowy października br." – dodał.

Jak dodał Cisowski, od jutra ciężar z danych makro przenosi się na wyniki spółek z USA za III kw. br.

"Powszechna opinia jest taka, że zobaczymy dynamikę zaskakującą negatywnie, choć najważniejsze są prognozy na kolejne kwartały. Nawet przy moim optymizmie zakładam, że w przyszłym roku w USA czeka nas jakaś łagodna recesja trwająca być może dwa kwartały. Nie sądzę jednak, aby rewizje przyszłorocznych wyników spółek z USA były na poziomie 20 proc. i więcej, jak to sugerują niektóre banki inwestycyjne" – dodał analityk DI Xelion.

"Myślę, że obecny sezon wynikowy może przypominać ten z ubiegłego kwartału, gdzie nie było niespodzianek w górę, a i tak wyniki były bardzo ciepło przyjęte przez rynek. Problemem dla spółek amerykańskich może być jednak silny dolar, gdyż średnio, znaczącą część zysków w okolicach 40 proc. generują one za granicą. Zakładam, że rewizje prognoz spółek na kolejne kwartały nie będą bardzo głębokie, a to powinno pomóc wygenerować na rynkach wzrost w drugiej połowie października" – podsumował Kamil Cisowski.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 8,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +6,5 proc. rdr.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 1,36 proc. do 1.358,5 pkt., a WIG stracił 0,98 proc. do 45.621,39 pkt. Zniżkowały również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,5 proc. do 15.892,48 pkt., a mWIG40 o 0,06 proc. do 3.581,95 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,083 mld zł, z tego 0,946 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (210 mln zł) oraz Pekao (112 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były mieszane. W tym okresie DAX rósł o 0,3 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,2 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,8 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy spadały: Nasdaq100 o 1,7 proc., S&P500 o 0,9 proc., a DJI szedł w dół o 0,3 proc. O godzinie 17.50 jednak indeksy z USA notowały wyraźne, ponad 1,5 proc. wzrosty.

W ujęciu sektorowym zyskały tylko 3 z 15 indeksów. W górę poszły WIG-Chemia (3,2 proc.), WIG-Górnictwo (0,67 proc.) oraz WIG-Paliwa (0,35 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Odzież (-4,73 proc.), WIG-Energia (-2,48 proc.) oraz WIG–Spożywczy (-2,1 proc.).

W WIG20 w górę poszły kursy tylko czterech spółek, a najmocniej o 2,19 proc. zyskało JSW.

W czasie sesji JSW przekazało informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej w III kw. br. Zgodnie z tymi danymi produkcja węgla w grupie JSW w tym okresie wyniosła ogółem 3,43 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 0,9 ,proc., a rdr była wyższa o ok. 2,8 proc. W tym czasie sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,49 mln ton i była niższa w porównaniu do 2Q 2022 r. o ok. 2,4 proc., a w porównaniu do 3Q 2021 r. niższa o ok. 1,4 proc.

Na 0,72 proc. plusie sesję zakończył PKN Orlen, a spółka poinformowała o podpisaniu umowy o współpracy przy budowie portu instalacyjnego w Świnoujściu. Dodatkowo duńska firma Vestas otworzy fabrykę elementów turbin w Szczecinie. Obydwie inwestycje związane są z realizowanym przez Orlen i kanadyjski Northland Power projektem morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Dodatkowo w czasie sesji prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek poinformował, że spółka nie prowadzi rozmów i nie ma żadnych planów zakupu sieci Żabka. Skomentował w ten sposób pojawiające się spekulacje, że Orlen może znajdować się wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych przejęciem Żabki od amerykańskiego funduszu CVC.

Z największych pod względem kapitalizacji banków wzrosły tylko akcje Santander Bank Polska (0,61 proc.), a kursy pozostałych poszły wyraźnie w dół. PKO BP o 1 proc., Pekao o 1,3 proc., a mBanku o 1,42 proc.

W połowie sesji w gronie liderów wzrostów było Allegro, jednak druga część czwartkowych notowań była wyraźnie słabsza, a jego kurs spadł o 1,75 proc. do 18,372 zł zamykając się na historycznych minimach.

Analitycy JP Morgan podnieśli rekomendację do "przeważaj" z "neutralnie", szacując cenę docelową na 28 zł.

W gronie najsłabszych blue chipów są natomiast akcje PGE (-4,24 proc. do 5,422 zł), których kurs ustanowił nowe, 52-tygodniowe minima. Według doniesień medialnych PGE może w tym miesiącu ogłosić przejęcie od funduszu CVC spółkę PKP Energetyka.

W WIG20 słabo zachowywały się spółki odzieżowe, których indeks branżowy przełamał minima z września br. Kurs LPP spadł o 5,94 proc., a CCC o 1,69 proc.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszedł Bumech (5,59 proc.), a w gronie liderów wzrostów były także akcje obydwu spółek z branży chemicznej. Kurs Grupy Azoty wzrósł o 5,07 proc., a Ciechu o 2,81 proc.

Grupa Azoty poinformowała, że w związku ze zmianą warunków rynkowych podjęła decyzję o uruchomieniu produkcji na zatrzymanych instalacjach do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 z dniem 12 października 2022 roku.

Najsłabszym składnikiem mWIG40 były natomiast akcje Grupy Pracuj, które zniżkowały o 5,98 proc. do 43,25 zł, cofając się od istotnych, technicznych oporów usytuowanych w okolicach 45-46 zł.

O 2,91 proc. do 600 zł zniżkował natomiast kurs Neuca, dla której analitycy DM BOŚ, w raporcie z 5 października, obniżyli 12-miesięczną cenę docelową do 640,4 zł z 911,6 zł, obniżając jednocześnie rekomendację do "sprzedaj" z "kupuj".

Ok. 2,65 proc. spadł kurs Tauronu i ponownie testował ustanowione w bieżącym tygodniu 52-tygodniowe minima. Tauron poinformował, iż postanowił o warunkowym zbyciu na rzecz Skarbu Państwa wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, za 1 zł.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów były walory Serinus Energy (5,61 proc. do 5,65 zł), choć na początku sesji wzrosty były już zdecydowanie większe, a kurs sięgał 6,25 zł.

Wyraźnie o 3,14 proc. do 16,4 wzrósł natomiast kurs Torpolu i zamknął się nieco poniżej 52-tygodniowych maksimów.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zażądało zwołania NWZ Torpolu z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej w wysokości 114,85 mln zł, czyli 5 zł na akcję.

Najsłabiej z sWIG80 sesję zakończyły akcje Votum (-4,85 proc.) oraz Biotonu, które poszły w dół o 3,98 proc. zamykając się w okolicach minimów z września br.