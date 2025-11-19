Kanclerz Merz o „zmianach tektonicznych”

Podczas wydarzenia z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona kanclerz Merz oświadczył, że „zmiany tektoniczne wymagają szybkich działań w sferze cyfrowej”. Jak zaznaczył, technologie pochodzą dziś przede wszystkim z Chin i Stanów Zjednoczonych. „Europa nie może pozostawić im tej dziedziny” – stwierdził.

Własna ścieżka cyfrowa Europy - suwerenność technologiczna

Merz ocenił, że Europa musi wspólnym wysiłkiem obrać własną ścieżkę cyfrową. „A ścieżka ta musi prowadzić do suwerenności cyfrowej – wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe do osiągnięcia” – powiedział.

Zdaniem kanclerza budowa europejskiej suwerenności cyfrowej musi odbywać się we współpracy z gospodarką, światem nauki i społeczeństwem obywatelskim.

Kluczowe technologie i potrzeba przywództwa w innowacjach

Merz podkreślił, że osiągnięcie suwerenności technologicznej wymaga rozwijania kompetencji cyfrowych. „Aby utrzymać się w globalnej konkurencji technologicznej, potrzebujemy zdolności do innowacji. Powiem więcej: potrzebujemy przywództwa w dziedzinie innowacji” – oświadczył. Wskazał przy tym na kluczowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, przetwarzanie w chmurze oraz mikroelektronika.

Podczas wtorkowego szczytu w Berlinie politycy, przedsiębiorcy i eksperci dyskutowali o cyfrowej suwerenności Europy i globalnym wyścigu technologicznym. Przedstawiciele Niemiec, Francji i UE podkreślali potrzebę zwiększenia europejskiej niezależności w obszarze technologii cyfrowych.

Z Berlina Iwona Weidmann (PAP)