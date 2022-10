Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o prawie 420 punktów, czyli 1,34 proc. i wyniósł 31.499,62 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,19 proc. i wyniósł 3.797,34 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite wzrósł o 0,86 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.952,61 pkt.

„Chociaż to zachęcające, że urzędnicy Fed zaczęli wskazywać na koniec podwyżek stóp procentowych, taka przerwa będzie uzależniona od spadającej inflacji i ochłodzenia rynku pracy. Tego jeszcze nie widać w danych. Uważamy, że pełne skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej dla gospodarki i zysków przedsiębiorstw nie są jeszcze dobrze odzwierciedlone w konsensusowych prognozach wyników, co może doprowadzić do potencjalnych rozczarowań w przyszłości” – powiedział Mark. Dyrektor ds. inwestycji Haefele w UBS Global Wealth Management.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskich firm, takie jak Alibaba Group, Tencent i Baidu, spadły nawet po 15 proc., ponieważ nowy zespół kierowniczy prezydenta Xi Jinpinga zwiększył obawy rynkowe, że wzrost PKB zostanie poświęcony na rzecz polityki opartej na ideologii.

„Zmiany w kierownictwie sugerują niewielkie szanse na nowe bodźce stymulacyjne lub zmiany w polityce zero COVID w nadchodzących miesiącach. W związku z tym nadal prognozujemy niższy wzrost PKB i gorsze wyniki CNY” – powiedział Mitul Kotecha, szef strategii EM w TD Securities.

Prezes Fed z St. Louis James Bullard i prezes Fed z San Francisco Mary Daly jasno wskazali, że oczekują dyskusji na listopadowym posiedzeniu Fed na temat tego, jak wysoko podnieść stopy procentowe i kiedy spowolnić tempo podwyżek. Bankierzy centralni podkreślili też konieczność dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Ze spółek Tesla spadła o 1,5 proc. po tym, jak producent samochodów elektrycznych obniżył ceny początkowe dla swoich samochodów Model 3 i Model Y aż o 9 proc. w Chinach, odwracając trend wzrostowy w całej branży w obliczu oznak łagodzenia popytu na największym na świecie rynku motoryzacyjnym.

WeWork wzrosła ponad 6 proc. Cantor Fitzgerald wyznaczył rekomendację dla akcji spółki na „przeważaj”.

Akcje ConocoPhillips są najdroższe od fuzji Conoco z Phillips Petroleum w 2002 roku. Z kolei koncern Exxon jest na najwyższym poziomie od giełdowego debiutu w 1920 roku.

Hess jest najdroższy od debiutu spółki w 1962 roku.

Ponad 6 proc. straciły akcje Starbucks na fali słabego sentymentu wobec Chin. Spółka w zeszłym miesiącu otworzyła swoją 6000 kawiarnię w Państwie Środka.

We wtorek wyniki za III kw. opublikują m.in. Alphabet, 3M, Microsoft, UPS i Coca-Cola. W czwartek Apple i Amazon podadzą swoje wyniki kwartalne.

Według danych opracowanych przez Bloomberga zysk na akcję pięciu największych firm pod względem przychodów w sektorze technologicznym – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon i Meta – ma spaść o 22 proc. rdr., co może być największym spadkiem od co najmniej trzech lat.

Według szacunków Refinitiv IBES spośród 99 spółek z indeksu S&P 500, które do piątku opublikowały wyniki za trzeci kwartał, 74,7 proc. przekroczyło oczekiwania analityków. Średnia długoterminowa to 66,2 proc. Analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.

W poniedziałek inwestorzy poznali odczyty wskaźników PMI w Stanach Zjednoczonych. Okazały się one gorsze od przewidywań analityków.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 47,3 pkt. wobec 49,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 49,9 pkt. wobec 52 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 46,6 pkt. wobec 49,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w pierwszym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49,5 pkt.

Rishi Sunak, były minister finansów Wielkiej Brytanii, został w poniedziałek nowym liderem rządzącej Partii Konserwatywnej i w efekcie obejmie urząd premiera kraju. Sunak jako jedyny z pretendentów do przywództwa w partii uzyskał wymagane poparcie minimum 100 posłów.

Analitycy wskazują, że Sunak będzie miał przed sobą trudne zadanie, by poradzić sobie ze słabnącym funtem, możliwą recesją, wysoką inflacją oraz kryzysem kosztów utrzymania po stronie obywateli.

"Niezależnie od tego, jak potoczy się urzędowanie przez premiera Sunaka, prawdopodobnie nadchodzą trudniejsze czasy dla brytyjskiej gospodarki, która zmaga się z pogarszającym się kryzysem, a nawet perspektywą wyborów powszechnych” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM.

"Może mamy teraz trochę mniej chaosu, ale to nie jest tak, że Rishi Sunak ma silny program stwarzający szerokie perspektywy dla brytyjskiej gospodarki" - powiedział John Hardy, szef strategii FX w Saxo Banku.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 1 pb. do 4,21 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadła o 1 pb. do 4,33 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -28 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 19 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 84,52 USD za baryłkę, po spadku o 0,62 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,47 proc. do 93,06 USD/b. (PAP)