"Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie była po raz kolejny pozytywna i powoli można chyba przestać mówić o przypadku. Widać, że przy podtrzymaniu pozytywnego czy neutralnego zachowania rynków bazowych, giełda warszawska ma szanse odbijać mocniej od głównych parkietów europejskich" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion Kamil Cisowski.

W jego opinii gwiazdą sesji było XTB, jednak również na poziomie WIG20 widać pozytywny zwrot sentymentu.

"Odbijają mocno spółki skarbu państwa, niezależnie od branży, a do tego dobrze zachowuje się Allegro, którego akcje mogły wyznaczyć dołek długiej bessy" – dodał Cisowski.

Analityk dodał jednak, że polski rynek nie może funkcjonować w oderwaniu od głównych globalnych parkietów.

"Moim zdaniem decydujące dla globalnego sentymentu będą dzisiejsze wyniki Apple. W ostatnich dniach rynek amerykański, pomimo bardzo mocnych spadków głównych spółek technologicznych, zdołał utrzymać się w okolicach miesięcznych maksimów, co pokazuje, że rynek jest silny i ma ochotę dalej rosnąć" – powiedział.

W opinii Cisowskiego odporność rynku na spadki spółek technologicznych może wskazywać, że S&P500 może do końca roku wzrosnąć do okolic 4.100 pkt.

"Jeśli jednak Apple dzisiaj rozczaruje, dla rynku może być to - moim zdaniem - zbyt wiele i w takim przypadku możemy mieć jakiś gwałtowny, jedno- czy dwudniowy zwrot" – powiedział analityk DI Xelion.

"Dzisiejsze posiedzenie EBC okazało się wspierające dla rynku, z racji na nieco bardziej gołębią retorykę. Obawiam się jednak, że jeśli taki przekaz będzie powodował dalsze umocnienie USD, to jeden z czynników wspierających w ostatnim czasie nastroje mógłby się zmniejszyć" – dodał.

"W tym kontekście ważne jest przyszłotygodniowe posiedzenie Fed (2 listopada br. - PAP), po którym rynek oczekuje zmiany retoryki. Jeśli FOMC zasugeruje, że w grudniu podwyżka stóp wyniesie tylko 50 pb., dobre nastroje mogą zostać podtrzymane. Uwzględniając powyższe i niepewności takiego przekazu, wydaje mi się, że do 2 listopada mamy szansę na kontynuację wzrostów, jednak w tym momencie są one nieco +na kredyt+" – podsumował analityk DI Xelion.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 1,29 proc. do 1.506,74 pkt., a WIG zyskał 1,03 proc. do 49.437,4 pkt. Zwyżkowały również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,34 proc. do 16.204,66 pkt., a mWIG40 o 0,61 proc. do 3.734,09 pkt.

Obroty na szerokim rynku były spore i wyniosły 1,248 mld zł, z tego 1,11 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (563 mln zł) oraz Allegro (68 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były mieszane. W tym okresie DAX rósł o 0,24 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,28 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 notowany był w okolicach środowego zamknięcia.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie nastroje były także mieszane: Nasdaq100 spadał o 0,7 proc., S&P500 rósł o 0,3 proc., a DJI szedł w górę o 1,5 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Paliwa (3,89 proc.), WIG-Banki (1,78 proc.) oraz WIG-Leki (0,99 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Motoryzacja (-1,54 proc.), WIG.GAMES5 (-1,33 proc.) oraz WIG–Gry(-1,25 proc.).

W WIG20, po słabszym początku notowań w kolejnych godzinach czwartkowego handlu poprawiał się sentyment względem sektora bankowego. Na zamknięciu sesji najmocniej w górę z tego sektora poszły walory mBanku (3,9 proc.), akcje PKO BP zyskały 1,81 proc., Pekao o 1,98 proc. Zniżkował tylko kurs Santander Bank Polska, o 0,17 proc. do 239,4 zł, choć w czasie sesji spadki były wyraźnie większe, a kurs sięgał 233,6 zł.

W gronie liderów wzrostów utrzymały się akcje PGNiG i PKN Orlen, które zakończyły notowania odpowiednio na 3,51 proc. i 4,32 proc. plusie.

PGNiG poinformowało, iż odkryło dwa złoża gazu ziemnego w powiecie średzkim i kościańskim w województwie wielkopolskim. Łączny wolumen wynosi ok. 600 mln m sześciennych.

Natomiast Moody's poinformował, iż podniósł rating PKN Orlen do A3 z Baa1, z perspektywą stabilną. Jednocześnie agencja podniosła do A3 z Baa1 rating dla obligacji Orlenu o wartości 500 i 750 mln euro.

Dodatkowo w czasie sesji PKN poinformował, że jego Rada Nadzorcza z dniem 3 listopada 2022 r. powołała do zarządu spółki Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz Roberta Perkowskiego, którzy byli w zarządzie PGNiG.

W WIG20 mocną drugą cześć sesji miały akcje Allegro, których kurs zamknął się na 1,89-proc. plusie na poziomie 22,315 zł. Była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja Allegro, a jego kurs zamknął się na najwyższym poziomie z października br.

Przez całą sesję najsłabsze były walory CCC, które zakończyły ją spadkiem o 5,08 proc. do poziomu 35,35 zł. Analityk JP Morgan Elena Jouronova obniżyła rekomendację dla CCC do "niedoważaj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na 35 zł.

Wyraźne spadki zanotowały także akcje Pepco Group (-1,42 proc.) oraz CD Projekt (-1,93 proc.), którego kurs utrzymał się w lokalnym, budującym się od połowy października trendzie bocznym.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszła Neuca (10,19 proc. do 595 zł), a w gronie liderów wzrostów było także XTB, którego kurs zyskał 7,08 proc. do 25,70 zł i zamknął się na historycznych maksimach. XTB wstępnie szacuje, że zanotował w trzecim kwartale 2022 roku 236,2 mln zł zysku netto i 258,7 mln zł zysku operacyjnego. Wyniki są odpowiednio o 23 proc. i 24 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes.

Na 0,88-proc. minusie zamknęły sesję akcje Kruka, który w czasie notowań poinformował, iż szacuje, że zysk netto grupy w III kwartale 2022 roku wyniósł 188 mln zł. Ze średniej dwóch prognoz analityków wynikało, że zysk netto Kruka w III kwartale wynieść może 150,2 mln zł.

Dodatkowo, jak wynika z szacunków Dawida Bąbola, zarządzającego funduszami BETA ETF, w miejsce PGNiG w indeksie WIG20 zajmie Kruk, którego udział może wynieść około 2,7 proc.

Najsłabszym składnikiem mWIG40 były natomiast akcje Mercatora (-7,05 proc.), które w środę wzrosły o ponad 25 proc. W tym segmencie rynku wyraźnie w dół poszedł także kurs Inter Cars (-3,35 proc.), a walory Famuru zniżkowały o 2,95 proc. do 2,96 zł cofając się od technicznego oporu znajdującego się w okolicach 3,1 zł.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów były walory Sanoka (6,54 proc. do 14 zł.), których kurs po raz kolejny próbuje zaatakować maksima z ostatnich miesięcy, znajdujące się nieco powyżej 14 zł.

Mocno, o 5,69 proc. w górę poszły także akcje PCF Group i była to dla nich trzecia wzrostowa sesja pod rząd.

Najsłabiej z sWIG80 sesję zakończyło Forte (-12,8 proc.), którego akcje zamknęły się na 52-tygodniowych minimach. Spółka zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku 13 mln zł wyniku EBITDA wobec 55 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 76 proc. Jak wynika ze wstępnych szacunków spółki, strata operacyjna sięgnęła 1 mln zł wobec 41 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej.

W tym segmencie rynku mocne, 5,15-proc. spadki zanotowały akcje Ryvu Therapeutics, a 2,92 proc. do 29,90 zł zniżkował Shoper, którego kurs zbliżył się do rocznych minimów z maja i czerwca br.

O 1,38 w dół poszedł kurs Decory, która szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy w trzecim kwartale 2022 r. spadł o 43 proc. rdr do 9,3 mln zł, a EBITDA była niższa o 33 proc. i wyniosła 15,4 mln zł.

Na szerokim rynku mocno, o 27,15 proc. w górę poszły akcje ZPUE, których kurs przy relatywnie dużych obrotach wybił się górą ze średnioterminowego trendu bocznego i zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Na 2,94-proc. plusie czwartkową sesję zamknęły walory ZM Ropczyce. Spółka po trzech kwartałach zwiększyła swój zysk netto o 20,5 proc. do 36 mln zł. Grupa jest zadowolona z wyników trzeciego kwartału, ale z dużą ostrożnością patrzy na kolejne miesiące z powodu wysokiej nieprzewidywalności w otoczeniu.(PAP Biznes)