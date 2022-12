"Analiza rentowności poszczególnych tytułów i działów skłoniła nas w listopadzie, do optymalizacji kosztowej, uwzględniającej także redukcję zatrudnienia. Dzięki wprowadzeniu oszczędności na różnych poziomach, w kolejnych miesiącach zyskamy kilkaset tys. zł. Co do zasady restrukturyzacja nie dotknęła zespołów produktowych odpowiedzialnych za marki 'Real Boxing' i 'Eroblast'. Spółka zamierza inwestować w tej przestrzeni i widzi dalsze perspektywy rozwoju dla obu gier" - powiedział członek zarządu spółki Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie.

Spółka zwraca uwagę, że oprócz poprawy zyskowności "Real Boxing 2" i "Eroblast", dużą wagę przywiązywała w listopadzie do optymalizacji wydatkowej, przede wszystkim w zakresie kampanii UA. Dzięki temu, spółka zmniejszyła stratę do 592 tys. zł, tj. o 340 tys. zł wobec wyniku za październik.

Vivid Games wygenerował w tym roku ponad 35 mln zł przychodów ze sprzedaży, w tym 2,1 mln zł w listopadzie. Zysk netto, narastająco, jest bliski 1,4 mln zł. EBITDA to 5,2 mln zł. Stan środków na rachunkach wynosił na koniec listopada 2 mln zł, wynika z materiału.

"W listopadzie decydowaliśmy się jedynie na najbardziej efektywne kampanie UA. Pozwoliło to zwiększyć rentowność tytułu, wobec października, jednak odbiło się na wysokości przychodów ze sprzedaży. W grudniu kontynuujemy to podejście. Liczymy na wzrost w okresie świątecznym, do którego przygotowujemy się od wielu tygodni" - dodał product owner marki "Real Boxing" Bartosz Biniecki.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.