Portfel zamówień Asseco Business Solutions (Asseco BS) na bieżący rok ma wartość 241,4 mln zł, o 16,4% więcej r/r, poinformował CFO spółki Mariusz Lizon.

"Backlog Asseco BS na bieżący rok wynosi 241,4 mln zł, o 16,4% więcej r/r. Jest to 71,3% ubiegłorocznej sprzedaży. Najwięcej generuje sektor FMCG, ale dokładają się do wzrostu wszystkie linie produktowe. Od strony bezpieczeństwa biznesu czujemy się bardzo dobrze i budujemy strumień przychodów stałych" - powiedział Lizon podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka dysponuje ok. 50 mln zł środków pieniężnych i ta kwota rośnie. "Zbliżamy się do momentu dywidendy i myślę, że będziemy gotówkowo przygotowani" - stwierdził CFO spółki.

Członek zarządu Piotr Masłowski dodał, że backlog jest wyższy r/r m.in. dzięki konsekwencji w budowaniu powtarzalnych przychodów.

"To polityka, która zabezpiecza funkcjonowanie firmy. Uważamy, że własne produkty i właściwy sposób ich monetyzacji to trwałe paliwo wzrostu. Zintegrowaliśmy nasze linie produktowe (Softlab, Macrologic, Wapro) do jednolitej strategii Asseco ERP, która jest w pełni web/html, co daje nowe możliwości generowania i osadzania dodatkowych usług, a także digitalizację procesów. Wierzymy, że koncentracja na produktach to drabina dla wzrostu. Liczymy, że nasza struktura przychodów i zróżnicowanie produktów pozwoli na dywersyfikację wobec wyzwań rynkowych i cykliczności nastawienia inwestycyjnego firm. Trudniejsze czasy mogą również stworzyć szanse jeśli chodzi o potencjalne przejęcia podmiotów z branży" - wskazał Masłowski.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 338,5 mln zł w 2022 r.

