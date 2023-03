Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,05 proc. i wyniósł 33.003.57 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,76 proc. i wyniósł 3.981,35 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,73 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.462,98 pkt.

W centrum uwagi inwestorów była polityka monetarna w USA. W czwartek prezes Rezerwy Federalnej z Atlanty Raphael Bostic powiedział, że „zdecydowanie” opowiada się za utrzymaniem podwyżek o ćwierć punktu procentowego.

Dzień wcześniej Bostic wezwał do dalszych podwyżek kosztu pieniądza w USA powyżej 5 proc., aby inflacja w Stanach Zjednoczonych wróciła do celu amerykańskiego banku centralnego i nie przyspieszyła ponownie, jak miało to miejsce w latach 70. ub. wieku.

„Bostic był wcześniej trochę bardziej jastrzębi, więc fakt, że w zasadzie opowiedział się za podwyżkami o 25 pb. był pocieszający dla rynków. Fed nie jest szalony, rozumie, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem, więc dopiero zaczynamy dostrzegać wpływ pierwszych podwyżek stóp procentowych” – powiedział Rhys Williams, główny strateg w Spouting Rock Asset Management.

Na rynkach pojawiły się jednak pierwsze zakłady, że stopa Fed może osiągnąć poziom nawet 6 proc.

„Zaktualizowaliśmy naszą docelową prognozę dla stóp proc. w USA do 5,75 proc., czyli powyżej wycen rynkowych – uważamy, że gospodarka USA okazuje się bardzo odporna dzięki wysokim oszczędnościom i silnemu rynkowi pracy. Dane wylały kubeł zimnej wody na oczekiwany proces dezinflacji, a rynki są bardzo wyczulone na wszystko, co zmienia perspektywy inflacji” - powiedział Thomas Hempell, szef ds. badań makroekonomicznych i rynkowych w Inwestycje Generali Investments.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 190 tys. oczekiwano 195 tys. wobec 192 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,655 mln w tygodniu, który skończył się 18 lutego. Analitycy oczekiwali 1,669 mln wobec notowanych poprzednio 1,66 mln, po korekcie z 1,654 mln.

Akcje Tesli spadły o 6 proc. po tym, jak firma nie ujawniła szczegółów dotyczących pojazdów nowej generacji, podczas długo oczekiwanej prezentacji dla inwestorów.

Akcje Silvergate Capital spadły o 58 proc., po tym, jak spółka złożyła wniosek o opóźnienie publikacji raportu rocznego.

Akcje Salesforce zyskały 11,5 proc. po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano wyników za IV kw.

Notowania Macy’s zwyżkowały o 11 proc. Zysk na akcję w IV kw. był wyższy od oczekiwań.

Best Buy spadł o 2 proc. po tym, jak zyski i przychody spółki w roku podatkowym były niższe niż oczekiwano.

Dolar umacnia się o 0,47 proc. wobec koszyka walut do 104,98 pkt.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 4,06 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 77,94 USD za baryłkę, po wzroście o 0,32 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,2 proc. do 84,48 USD/b. (PAP)

kkr/ jm/