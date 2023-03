ML System odnotował ok. 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. (wobec 1,7 mln zł zysku w 2021 r.), przy ok. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 188,8 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany wynik EBITDA to ok. 36,5 mln zł wobec 24,3 mln zł w 2021 r.