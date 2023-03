Benefit Systems planuje ok. 110 mln zł nakładów na rozwój organiczny w 2023 r., podała spółka. Z prezentacji wynika też, że Benefit oczekuje poprawy rentowności EBIT w ujęciu r/r, a ze słów członka zarządu Bartosza Józefiaka - że podtrzymuje chęć rekomendowania wypłaty dywidendy na poziomie istotnie wyższym niż 60% zysku netto za poprzedni rok.

Reklama

Reklama

"Wydatki inwestycyjne 2023

• II kw. 2023- IV kw. 2023: otwarcia 5 klubów w Polsce; 5 na rynkach zagranicznych.

• Capex (rozwój organiczny) na poziomie ok. 110 mln [zł].

• Nabycia klubów Calypso Fitness i płatności związane z M&As zrealizowanymi w poprzednich latach: 32-34 mln [zł]" - czytamy w prezentacji.

"Rentowność: oczekiwana poprawa rentowności EBIT względem 2022 r." - napisano także.

"Obserwujemy dynamiczny wzrost zapotrzebowania, zarówno na benefity, jak i na usługi fitness. Ten popyt najlepiej widać na szacunkowych wynikach sprzedaży kart sportowych w Polsce. W pierwszych miesiącach roku zwiększyliśmy bazę kart o 120 tysięcy, realizując tym samym w trzy miesiące naszą poprzednią, roczną prognozę. Sprzedaż karnetów B2C oraz wolumeny na rynkach zagranicznych w pierwszym kwartale są zgodne z oczekiwaniami i nie obserwujemy negatywnych efektów dwucyfrowych podwyżek cenników, przeprowadzonych na początku roku. Bardzo aktywnie rozwijamy naszą sieć klubów własnych: otworzyliśmy dwa nowe, wielkopowierzchniowe obiekty My Fitness Place w Krakowie oraz klub Form Factory w czeskim Brnie. Dzięki udanej transakcji z Calypso Fitness S.A., dodatkowo powiększyliśmy naszą bazę o 16 obiektów w bardzo atrakcyjnych i perspektywicznych lokalizacjach. Działania te są ważne ze względu na potrzeby użytkowników kart MultiSport oraz obserwowany od kilku kwartałów stabilny wzrost zainteresowania treningami w naszych sieciach - liczymy, że ten trend będzie się utrzymywał i wspierał naszą rentowność w kolejnych latach. Z dużym optymizmem patrzymy na resztę roku i oczekujemy dalszych wzrostów. W Polsce chcemy w 2023 r. dodać od 180 do 200 tysięcy kart sportowych oraz ok. 30 tysięcy karnetów, a na rynkach zagranicznych planujemy wzrost liczby kart na poziomie 100 tysięcy. W 2022 roku odnotowaliśmy bardzo dobrą rentowność operacyjną i mamy ambicje, by zwiększyć ją w tym roku. Podtrzymujemy także chęć rekomendowania wypłaty dywidendy na poziomie istotnie wyższym niż 60% zysku netto za poprzedni rok" - powiedział Józefiak, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)