Zarząd Kruka zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 r., przy czym będzie się starał, by jej wysokość nie ograniczyła możliwości wzrostu spółki, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

"Nie rozważamy" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej, pytany, czy spółka rozważa brak dywidendy za ubiegły rok.

Reklama

"Proszę zauważyć, że w 2022 r. rekordową wartość inwestycji zrobiliśmy w portfele, na dobrych zwrotach, co raczej jest taką wskazówką, że mamy możliwość bardzo dobrego zainwestowania tych pieniędzy, które mamy do dyspozycji. Rynek długu jest trudniejszy, dług jest droższy, więc to jest wskazówka, żeby czasami nie popełnić błędu i nie wypłacić zbyt dużej dywidendy kosztem jednak pewnego wzrostu. Ale szczegółową rekomendację przedstawimy, jak będziemy gotowi, pewnie w niedalekiej przyszłości" - powiedział także.

Zarząd poinformował też, że nie planuje uruchamiać skupu akcji.

Zysk netto grupy wyniósł 805 mln zł w 2022 r. i był najwyższym wynikiem w historii grupy. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 809 mln zł, o 17% więcej niż w 2021 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 627 mln zł ( o 19% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 2 311 mln zł ( 33% więcej r/r).

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)