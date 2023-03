Torpol odnotował 183,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 77,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 220,59 mln zł wobec 105,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 244,84 mln zł wobec 127,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2022 r. wobec 1 121,42 mln zł rok wcześniej.

"Dla Torpol S.A. rok 2022 był najbardziej efektywnym ekonomicznie, w istotny sposób wzmacniającym posiadaną już silną pozycje rynkową, okresem w 32-letniej działalności spółki. Przy nieznacznie niższym poziomie sprzedaży r/r, skonsolidowany zysk brutto wyniósł ponad 259 mln zł (+78,3% r/r), EBITDA grupy osiągnęła poziom niemal 245 mln zł (+92,3% r/r), a wygenerowany zysk netto grupy wyniósł prawie 184 mln zł (+138,5% r/r). Posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie prawie 0,5 mld zł potwierdzają stabilną sytuację finansową grupy. Tak dobre wyniki są przede wszystkim efektem, olbrzymiego zaangażowania naszej wysoko wykwalifikowanej, kompetentnej kadry pracowników, stosowania skutecznej dyscypliny kosztowej oraz posiadania szerokiego zaplecza technicznego dysponującego wysokospecjalistycznymi maszynami do robót torowych. W rezultacie gwarantuje to nam terminowość, wysoką efektywność ekonomiczną i jakość realizacji robót budowlanych na prowadzonych projektach. Pozytywny wpływ na te wyniki miał również brak materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, dużych kontraktów pozyskanych w 2019 roku" - napisał prezes Grzegorz Grabowski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 183,3 mln zł wobec 75,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)