KGHM Polska Miedź i Grupa Azoty prowadzą rozmowy o rozszerzeniu współpracy dot. biznesowego zaangażowania KHGM w rozbudowę Portu Morskiego Police - należącego do grupy kapitałowej Grupa Azoty - a także bieżącej współpracy w obszarze kwasu siarkowego, podały spółki. Władze KGHM wyraziły zainteresowanie działkami inwestycyjnymi, które z uwagi na położenie i planowaną rozbudowę infrastruktury portowej stanowią atrakcyjne miejsce pod inwestycje.

"Port Police jest czwartym portem w Polsce, po Gdańsku, zespole Szczecin-Świnoujście i Gdyni pod względem wielkości przeładunków. Tereny Portu Morskiego stanowią zaplecze transportowe dla całej grupy kapitałowej Grupa Azoty. Obszar zapewnia morskie możliwości eksportowe i importowe, ale częściowo też magazynowe poprzez park zbiorników surowców niezbędnych do produkcji w Policach. Po uruchomieniu nowego kompleksu Grupy Azoty - Polimerów Police przeładunki w porcie powinny wzrosnąć o ponad 400 tys. ton w skali roku. Będzie to wzrost ok. kilkudziesięciu procent. Z perspektywy Zarządu Morskiego Portu Police to duża zmiana ilościowa i jakościowa" - czytamy w komunikacie.

W porcie obecnie realizowany jest projekt "Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police", którego efektem będzie dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie budowy węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego oraz budowa nabrzeża ciężkiego (uniwersalnego). Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3,48 mln euro, z czego blisko 1,74 mln euro zostanie pokryte ze środków unijnych. Projekt ten został bowiem wybrany w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

