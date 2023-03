Agora odnotowała 31,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 30,4 mln zł wobec 24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 55,3 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 351,7 mln zł rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331 mln zł i były niższe o 5,9% w stosunku do wpływów odnotowanych w czwartym kwartale 2021 r. Wzrosły przychody związane z działalnością gastronomiczną i filmową. Jednak zwiększenie wpływów w tych kategoriach zostało zniwelowane przez niższe przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw. W czwartym kwartale 2022 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie Agora zmniejszyły się o 9,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły 157,8 mln zł. Biznesem, w którym wydatki reklamowe spadły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do spadku przychodów reklamowych całej grupy, był segment Internet. Wpływy ze sprzedaży reklamy internetowej tego segmentu zmniejszyły się o 34,6% do 49,6 mln zł. Zdecydowały o tym głównie niższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w spółce Yieldbird. W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe były niższe o 16,6% i wyniosły 16,1 mln zł. Spadek ten był spowodowany niższymi przychodami głównie z papierowej wersji Gazety Wyborczej. W segmencie Reklamy Zewnętrznej wpływy reklamowe były wyższe o 18,2% i wyniosły 49,4 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W IV kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o 9,2% do 58 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 1,3% do 30,8 mln zł. W tym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3 mln biletów – to o 11,8% mniej niż w czwartym kwartale 2021 r.

Przychody z działalności gastronomicznej wyniosły 10,3 mln zł i były o 22,6% wyższe r/r. Miało to związek ze wzrostem wpływów z działalności spółki Step Inside odnotowanym dzięki większej liczbie lokali.

W IV kwartale 2022 r. wpływy z działalności filmowej Grupy Agora zwiększyły się o 27% i stanowiły 8 mln zł. Było to związane z sukcesem kinowym filmu "Johnny", który miał swoją premierę we wrześniu 2022 r. Dodatkowo, w różnych kanałach dystrybucji sprzedawano w IV kwartale 2022 r. także produkcje, które miały premierę kinową we wcześniejszych terminach, podano także.

W całym 2022 r. spółka miała 102,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1113,1 mln zł w porównaniu z 965,9 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 139,3 mln zł wobec 124,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 1 113,1 mln zł i zwiększyły się o 15,2% w porównaniu do tych odnotowanych w 2021 r. Głównym powodem tego wzrostu było wznowienie działalności kin i istotnie niższa skala obostrzeń w ich funkcjonowaniu w 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Rzutowało to na istotne zwiększenie wpływów z działalności kinowej oraz filmowej. Warto także podkreślić wzrost przychodów reklamowych w segmencie Reklama Zewnętrzna, co potwierdza odwrócenie niekorzystnego trendu wywołanego skutkami pandemii. W 2022 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych grupy wzrosły o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły 511,9 mln zł. Ich największy wzrost - o 29,9% do kwoty 159,4 mln zł - nastąpił w segmencie Reklama Zewnętrzna. To głównie efekt wyższych wpływów z kampanii realizowanych na nośnikach typu citylight, digital backlight oraz city transport" - czytamy dalej.

Wartość wpływów reklamowych w kinach zwiększyła się o 74,7% r/r do 29 mln zł. Rzutowały na to wznowienie działalności kin oraz mniejsza skala obostrzeń niż przed rokiem. Wyższe o 3,1% były przychody ze sprzedaży reklamy radiowej w segmencie Radio, które stanowiły 91,7 mln zł. Niższe zaś - o 23,7% - były natomiast wpływy ze sprzedaży reklam internetowych w segmencie Internet, które stanowiły w 2022 r. 164,6 mln zł. Spadek tej kategorii przychodów to głównie efekt zmniejszenia wpływów reklamowych w spółce Yieldbird.

"Co jednak istotne, wpływy ze sprzedaży reklam wypracowane przez pion Gazeta.pl były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży usług reklamowych w pierwszym i czwartym kwartale 2022 r. Spadek wpływów reklamowych odnotował również segment Prasa Cyfrowa i Drukowana. Przychody reklamowe tego obszaru zmniejszyły się o 5,9% do 60,9 mln zł, głównie w związku z niższymi przychodami ze sprzedaży usług reklamowych w papierowym wydaniu 'Gazety Wyborczej'. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam w okresie styczeń - grudzień 2022 r. wyniósł 41,6% i zmniejszył się w stosunku do 2021 r., przede wszystkim z uwagi na istotny wzrost wpływów reklamowych z kampanii realizowanych na nośnikach tradycyjnych. W 2022 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 136,9 mln zł i zmniejszyła się o 4,1% w porównaniu z 2021" - napisano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2022 r. wyniosła 3,46 mln zł wobec 27,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)