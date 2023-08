Agora odnotowała 6,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 15,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,67 mln zł wobec 11,78 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 44,8 mln zł wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2023 r. koszty operacyjne Grupy Agora zwiększyły się o 19,2% i osiągnęły poziom 326,2 mln zł. Istotny wpływ na poziom kosztów drugiego kwartału 2023 r. miała konsolidacja z grupą Eurozet" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,88 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 261,86 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 326,9 mln zł i były wyższe o 24,9% w stosunku do wpływów odnotowanych w drugim kwartale 2022 r. W omawianym okresie wzrosły wszystkie kategorie wpływów Grupy. Istotny wpływ na poziom przychodów drugiego kwartału 2023 r. miała konsolidacja z grupą Eurozet oraz wprowadzenie wspólnej oferty sprzedażowej" - podano.

Z raportu wynika, że wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 40,2% r/r i wyniosły 181,8 mln zł.

"Biznesem, w którym wydatki reklamowe wzrosły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do wzrostu przychodów z reklamy całej Grupy, był segment Radio. Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej tego segmentu zwiększyły się o 225,5% do 71,6 mln zł. Wpływ na takie odchylenie miała konsolidacja z grupą Eurozet oraz wprowadzenie wspólnej oferty sprzedażowej. W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe były wyższe o 12,5% i wyniosły 50,4 mln zł. Na pozytywną dynamikę przychodów tego obszaru najistotniej rzutowały wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight oraz city transport. Wartość wydatków reklamowych w kinach wzrosła w omawianym okresie o 23,8% do 7,8 mln zł. W pozostałych segmentach biznesowych wpływy ze sprzedaży usług reklamowych spadły" - czytamy dalej w raporcie.

Przychody ze sprzedaży reklamy internetowej segmentu Internet zmniejszyły się o 13,5% do 33,4 mln zł, podano

W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe były niższe o 10,8% i wyniosły 14,8 mln zł, co było efektem spadku wpływów reklamowych zarówno w papierowej jak i internetowej wersji dziennika Gazeta Wyborcza.

W II kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 7,7% do 42,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 9,1% do 25,1 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 2,0 mln biletów.

W II kwartale 2023 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,9 mln zł i zwiększyła się o 2,1% r/r, a wzrost tej kategorii przychodowej to pochodna wyższych wpływów Wydawnictwa Agora.

Przychody z działalności gastronomicznej wyniosły 10,7 mln zł i były o 5,9% wyższe niż w drugim kwartale 2022 r.

W II kwartale 2023 r. wpływy z działalności filmowej Grupy Agora zwiększyły się o 6,9% i stanowiły 3,1 mln zł.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 30,2 mln zł i były o 26,9% wyższe od tych odnotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I poł. 2023 r. spółka miała 39,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 47,76 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 622,7 mln zł w porównaniu z 514,95 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,5 mln zł wobec 43,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 622,7 mln zł i były wyższe o 20,9% w stosunku do wpływów odnotowanych w pierwszym półroczu 2022 r. Wzrosły wszystkie kategorie wpływów Grupy z wyjątkiem przychodów związanych z działalnością filmową. Istotny wpływ na poziom przychodów drugiego kwartału 2023 r. miała konsolidacja z grupą Eurozet od 1 marca 2023 r." - czytamy w raporcie.

W I poł. 2023 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 30,7% r/r i wyniosły 306,1 mln zł. Segmentem, w którym wydatki reklamowe wzrosły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do wzrostu przychodów z reklamy całej Grupy, był segment Radio. Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej tego segmentu zwiększyły się o 162,4% do 106,8 mln zł, podano.

W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe były wyższe o 15,7% i wyniosły 84,8 mln zł. Wartość wydatków reklamowych w kinach wzrosła w I półroczu 2023 r. o 37,3% r/r do 15,1 mln zł. W pozostałych segmentach biznesowych wpływy ze sprzedaży usług reklamowych spadły. Największy spadek przychodów z reklamy odnotował segment Internet. Przychody ze sprzedaży reklamy internetowej tego segmentu zmniejszyły się o 14,6% do 66,8 mln zł. W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe były niższe o 9,1% i wyniosły 26,1 mln zł.

W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 20,5% do 104,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 30,0% do 59,0 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 4,9 mln biletów, to o 6,5% więcej r/r.

W I półroczu 2023 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 67,4 mln zł i zwiększyła się o 1,8% r/r.

Przychody segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana były nieznacznie niższe od przychodów wypracowanych w pierwszym półroczu 2022 r. Rzutowały na to przede wszystkim zmniejszające się wpływy ze sprzedaży wydania papierowego dziennika przy wyższych przychodach ze sprzedaży cyfrowych dostępów do treści Wyborcza.pl.

Przychody z działalności gastronomicznej wyniosły 19,8 mln zł i były o 10,6% wyższe r/r. Wpływy z działalności filmowej Grupy Agora zmniejszyły się o 54,0% r/r i stanowiły 8,6 mln zł.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły w I półroczu 2023 r. 57,7 mln zł i były o 25,2% wyższe r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2,04 mln zł wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu sWIG80.

