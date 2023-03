ING Bank Śląski odnotował 1 714,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2 308,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W 2022 roku osiągnęliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 714,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych, co nastąpiło w III kwartale ubiegłego roku" - napisał prezes Brunon Bartkiewicz w liście dołączonym do raportu.

Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 614 mln zł wobec 4 969,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 094,8 mln zł wobec 1 844,8 mln zł rok wcześniej.

"Potwierdzeniem naszej długoterminowej strategii jest osiągnięty w zeszłym roku przyrost liczby klientów oraz sald komercyjnych. Na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm. Zwiększyliśmy również wartość kredytów o 7% do 156,4 mld zł oraz depozytów o 12% do 189,2 mld zł. Umocniliśmy jednocześnie nasz udział w rynku kredytów segmentu korporacyjnego do 13,15%, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02%. Z kolei udział w rynku depozytów zwiększył się do 11% w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16% w części detalicznej" - napisał też prezes.

Reklama

Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) wyniósł w ub.r. 17,4% (wzrost o 3,9 pkt proc. r/r), zaś wskaźnik ROE skorygowany o MCFH (tj. liczony jako suma zysku netto za 2022 rok do średniej wartości kapitałów własnych - skorygowanych o MCFH - za pięć kolejnych kwartałów kończących się IV kwartale 2022 roku) sięgnął 19,2% (spadek o 4,1 pkt proc. r/r). Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) wyniósł w ub.r. 0,81% (spadek o 0,36 pkt proc. r/r), natomiast wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I) sięgnął 47,3% (wzrost o 4,2 pkt proc. r/r).

Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r. wobec 201,65 mld zł na koniec 2022 r.

"Wartość naszych aktywów na koniec 2022 roku wynosiła 217,3 mld zł. Było to o 7,7% więcej niż na koniec 2021 roku. W okresie ostatnich 5 lat (2018-2022) nasza suma bilansowa wzrosła o 53% (o 75,5 mld zł). Dynamika sumy aktywów w sektorze wynosiła odpowiednio 6,9% r/r w 2022 roku i 43,3% w ostatnich 5 latach. Udział naszego banku w aktywach sektora wynosił 7,6% na koniec 2022 roku względem 7,1% na koniec 2018 roku. Na koniec 2022 roku byliśmy czwartym bankiem na rynku pod względem wartości aktywów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1 714,4 mln zł wobec 2 308,3 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)