Zarząd All In! Games złożył o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 160 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25 531 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii H, podała spółka.

Spółka zamierza uwzględnić w prospekcie m.in. dane finansowe za rok 2022. Zawieszone postępowanie ma zostać podjęte "niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian".

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)