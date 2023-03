Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Robyg wyniósł 354,2 mln zł w 2022 r., a przychody ze sprzedaży - 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka. EBIT wyniósł we wspomnianym okresie 438,8 mln zł.

W 2022 roku Grupa Robyg podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2 144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2 114 umów rezerwacyjnych i przekazała klientom około 3 500 lokali. Spółka podtrzymuje cel sprzedażowy na 2023 rok na poziomie ponad 2,4-2,5 tys. mieszkań. Robyg utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach i nie wyklucza wejścia do kolejnych miast, podano.

"Rok 2023 będzie z pewnością wymagający dla całej gospodarki, także w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Dlatego stawiamy na budowę synergii w ramach dużej, silnej Grupy TAG Immobilien. Dzięki temu mamy stabilną sytuację, duży bank ziemi i możemy ze spokojem przygotować się na trudniejszy czas w gospodarce. Niezależnie od tego mamy nadzieję, że zarówno rządzący, jak i sektor finansowy skupią się na budowaniu dostępności finansowania dla Polaków. Bo popyt na mieszkania w Polsce jest bardzo duży - a główną blokadą jest właśnie możliwość zaciągnięcia kredytu. Od początku 2023 roku sytuacja na rynku kredytów hipotecznych poprawia się - co potwierdzają dane BIK (Biura Informacji Kredytowej). Widać coraz więcej wniosków kredytowych w porównaniu do grudnia 2022 roku i można zakładać, że trend ten będzie nadal pozytywny w kolejnych miesiącach. W większości banków wzrosła zdolność kredytowa klientów, co pozwala im na bardziej elastyczne decyzje odnośnie zakupu mieszkania" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Grupy Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS - czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie. Robyg był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.

