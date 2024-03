Grupa Robyg zanotowała 1,8 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 460 mln zł, podała spółka.

EBIT wyniósł około 460 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 370 mln zł.

W 2023 roku Grupa Robyg podpisała 2800 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych. Robyg przekazał około 3 360 lokali. Łącznie Grupa TAG w Polsce sprzedała 3 600 lokali mieszkalnych i komercyjnych, zrealizowała i przekazała 4 300 lokali, z czego 3800 lokali zostało przekazanych klientom, a 500 wprowadzono na wynajem, przypomniano.

"Grupa Robyg znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej. Pozycja gotówkowa Grupy na zakończenie 2023 roku sięgnęła blisko 560 mln zł (wliczając środki zgromadzone na rachunkach powierniczych), zaś wskaźnik długu netto do kapitałów był negatywny - czyli na koniec roku Grupa posiadała więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego. Tak mocna pozycja gotówkowa pozwala z optymizmem patrzeć na możliwości odnośnie akwizycji nowych działek, jak również powinna przełożyć się na atrakcyjne poziomy kosztów obsługi dla nowych finansowań" - czytamy w komunikacie.

"2023 rok był bardzo dobry dla Robyg i dla całej Grupy TAG w Polsce. Udało nam się zrealizować założone cele i efektywnie wprowadzać kolejne inwestycje do oferty. Skupialiśmy się na dopasowaniu proponowanych mieszkań do oczekiwań klientów - zwłaszcza pod kątem wymogów technologicznych i środowiskowych. Od wielu lat intensywnie rozbudowujemy swoje osiedla o elementy związane z kwestiami ochrony środowiska, oszczędności energii, poprawy jakości powietrza, etc. Przygotowaliśmy też obszerną ofertę odpowiadającą na rządowe programy wsparcia dotyczące zakupu mieszkań" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg i Vantage Oscar Kazanelson, cytowany w materiale.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS - czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

