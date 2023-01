Reklama

"Rok 2022 był dużym wyzwaniem ze względu na inflację, szybko rosnące ceny, wyższe koszty oraz wojnę w Ukrainie. Jednak założyliśmy sobie ambitny cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań i zrealizowaliśmy go z nadwyżką. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach - czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Kolejne lata i ewentualny powrót do poziomu sprzedaży z 2021 r., czyli ponad 4 tys. mieszkań, będą zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Grupy Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Czas załatwiania formalności od czasu pandemii mocno się wydłużył

"Bardzo ważne jest też przyspieszenie procedur administracyjnych, czyli wydawanie pozwoleń przez samorządy. Czas załatwiania formalności od czasu pandemii mocno się wydłużył. To sprawia, że klienci muszą dłużej czekać na mieszkania, zmniejsza się podaż, a rośnie presja cenowa. W bieżącej działalności jesteśmy bardzo aktywni - cały czas wprowadzamy do sprzedaży nowe osiedla i nie zamierzamy zmieniać naszych planów w tym zakresie. Wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami" - dodał prezes Robyg Eyal Keltsh.

Łącznie Grupa Tag Immobilien na rynku polskim w 2022 r. sprzedała 2 419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4 500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), w tym Vantage Development sprzedał 275 lokali, przekazał 309 lokali oraz wynajął 740 lokali. W ofercie Vantage są obecnie 1 153 lokale na wynajem, z czego 740 jest już wynajętych. 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Spółka zakłada, że dojście do pełnego poziomu najmu (tj. około 97-98 proc.) zajmie około 6 miesięcy, wskazano również.

W 2022 r. Grupa Robyg wprowadziła kolejne etapy osiedli w Warszawie: Royal Residence w Wilanowie, Sady Ursynów, Jutrzenki, Praga Piano, Modern City, Modern Space, Rytm Mokotowa oraz Mój Ursus. Także w Trójmieście kolejne etapy osiedli: Wiśniowa Aleja, Wendy, Vista, Szumilas, Porto, Zielony Widok, Moment i Lagom oraz 5 nowych etapów osiedla Robyg Jagodno, Osiedle nad Widawą i osiedle Dożynkowa we Wrocławiu.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2021 r. Robyg podpisał 4 308 umów deweloperskich i przedwstępnych.