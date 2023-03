Mex Polska odnotował 7,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. (wobec 7,33 mln zł zysku w 2021 r.) oraz 9,8 mln zł zysku EBIT (wobec 8,6 mln zł zysku w ub.r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody netto za 2022 r. wzrosły do 81,8 mln zł z 47,2 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2022 roku skonsolidowane przychody netto wzrosły o 29,3% do 21,1 mln zł z 16,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 80,5% do 1,4 mln zł z 771 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy wzrósł o 89,6% do 1,2 mln zł z 626 tys. zł.

Szczegółowe roczne sprawozdanie finansowe Mex Polska opublikuje 20 kwietnia 2023 r.

Spółka podkreśliła też, że szacunkowe wyniki są nieporównywalne z wynikami roku 2021 z uwagi na brak przychodów ze sprzedaży w lokalach gastronomicznych przez ponad cztery miesiące roku 2021 (na skutek pandemii COVID-19 była wówczas realizowana sprzedaż tylko "na wynos") oraz szereg innych czynników takich jak m.in. umorzenia subwencji otrzymanych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 i 2.0 czy też wzrosty kosztów prowadzenia działalności wynikające z bardzo wysokiej inflacji lub zmian legislacyjnych.

"Naszą przewagą jest odpowiednio zdywersyfikowane portfolio z przemyślanym profilem konceptów oraz właściwy dobór lokalizacji. Na dynamikę wpływa także prowadzenie uczciwej polityki cenowej i wykorzystanie odpowiednich okazji biznesowych, opartych m.in. o franczyzę. Widoczne jest to w wynikach finansowych Grupy. Rok 2022 powinniśmy zamknąć zyskiem netto o wartości 7,3 mln zł oraz z przychodami netto na poziomie prawie 82 mln zł, choć należy pamiętać, że to nie do końca miarodajne względem roku poprzedniego, kiedy to w skutek pandemii przez kilka miesięcy 2021 roku generowaliśmy przychody jedynie z oferty 'na wynos'" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Mex Polska Dariusz Kowalik, cytowany w komunikacie.

"Porównywalny z analogicznym okresem jest jednak IV kwartał 2022 roku, w którym wypracowaliśmy 21,1 mln zł przychodów netto, co dało nam wzrost r/r o 29,3%. Ponadto w tym czasie odnotowaliśmy zysk netto o wartości prawie 1,2 mln zł oraz zysk EBIT na poziomie 1,4 mln zł, które dały odpowiednio wzrost r/r na poziomie 89,6% oraz 80,5%"– dodał.

Spółka podała też, że na skonsolidowane wyniki 2022 roku miały wpływ zdarzenia jednorazowe, z których najważniejsze to: mające pozytywny wpływ na wynik netto umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 w kwocie 3 279 tys. zł. oraz rozwiązanie rezerwy na program motywacyjny dla zarządu grupy w kwocie 1,1 mln zł, a także mające negatywny wpływ na wynik netto zastosowanie MSSF 16 dla umów najmu w kwocie 585 tys. zł.

Głównym silnikiem napędu sprzedaży w Grupie Mex Polska jest oferta największego i jednocześnie jednego z najstarszych konceptów Grupy - Pijalnia Wódki i Piwa, marki cieszącej się powodzeniem zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Obecnie na wszystkie 44 lokale Grupy, 32 należy do tego konceptu.

"To propozycja o zróżnicowanym menu w przystępnej cenie, która zasługuje na ciągły rozwój. Stąd też jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w jej rozwoju" - skomentował prezes Mex Polska Paweł Kowalewski.

Zarząd Mex Polska chce też na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjne lokalizacje spełniające warunki do uruchomienia nowych lokali, których budowa będzie finansowana ze środków własnych, bądź kredytów lub środków pochodzących od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych.

"Obserwujemy wyraźny po-pandemiczny trend powrotu konsumentów do korzystania z usług gastronomicznych na mieście, zwłaszcza w dużych miastach oraz aglomeracjach turystycznych. Nie obawiamy się więc z optymizmem patrzeć w przyszłość i tym samym poszukiwać kolejnych okazji biznesowych. Więcej o naszych kolejnych krokach rozwoju już wkrótce"- wskazał Kowalewski.

Grupa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 21.03.2023). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)