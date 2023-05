Mex Polska odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,7 mln zł wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,78 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,11 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 15,13 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Mex Polska osiągnęła skonsolidowane przychody netto na poziomie 20 108 tys. zł w porównaniu do 15 127 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, co daje wzrost o 4 981 tys. zł, czyli 33%. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej jest na poziomie 702 tys. zł w porównaniu do straty za I kwartał roku 2022 w wysokości (-) 254 tys. zł, co daje poprawę o 956 tys. zł, skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 2 778 tys. zł w porównaniu do 1 750 tys. zł za analogiczny okres 2022 roku, czyli nastąpił wzrost o 1 029 tys. zł,

natomiast skonsolidowany zysk netto grupy jest na poziomie 301 tys. zł w porównaniu do straty za I kwartał 2022 w kwocie (-) 803 tys. zł, czyli nastąpił wzrost o 1 104 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 21.03.2023). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)