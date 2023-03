Pointpack odnotował 3,51 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,81 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,3 mln zł w 2022 r.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,72 mln zł w 2022 r. wobec 49,37 mln zł rok wcześniej.

"Pod koniec 2022 roku usługi spółki były dostępne w ponad 16 500 punktach handlowych. Wzrost wolumenu zrealizowanych usług nadań i odbiorów w 2022 r. w stosunku do 2021 roku wyniósł ponad 32%. W efekcie w 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 12 357 tys. zł, czyli o 25,0 % w porównaniu do danych porównawczych z 2021 roku. Wzrost był obserwowany w ciągu całego roku, osiągając najwyższe wartości w trzecim i czwartym kwartale (odpowiednio o 24,6% i 34,3% w stosunku do odpowiednich kwartałów 2021 r.) Najistotniejszym kosztem operacyjnym pozostały jak w ubiegłym roku koszty usług obcych. Grupa Kapitałowa osiągnęła rentowność na poziomie zysku EBITDA na poziomie 10,2%, natomiast rentowność netto na poziomie 5,7%" - czytamy w raporcie.

W 2022 r. wolumen przesyłek kurierskich obsłużonych przez Pointpack wzrósł o ponad 32% w stosunku do roku 2021.

"Głównymi czynnikami wzrostu było rozwinięcie współpracy z nowymi firmami kurierskimi, dzięki którym wolumen realizowany przez nowych partnerów osiągnął 19% całkowitego wolumenu zrealizowanego przez Pointpack. W 2022 r. pomimo zmian ustawowych związanych z zakazem handlu w niedziele wszystkie, z wyjątkiem jednej, sieci handlowe zdecydowały się kontynuować świadczenie usług związanych z obsługą przesyłek kurierskich. Dzięki temu liczba punktów, w których usługi kurierskie były dostępne dzięki technologii Pointpack spadła z 17500 punktów na koniec 2021 r. do ponad 16500 punktów na koniec 2022 roku, przy czym istotnie wzrósł średni wolumen w placówce" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 5,71 mln zł wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)