Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,60 proc. i wyniósł 32.432,08 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,16 proc. i wyniósł 3.977,53 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,47 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.768,84 pkt.

Reklama

Inwestorzy analizują najnowsze informacje z sektora bankowego, który znajdował się pod presją w ciągu ostatnich tygodni.

"Inwestorzy są ostrożni nie wiedząc, czy pojawią się nowe negatywne wiadomości z europejskiego sektora finansowego lub z USA. Zostali mocno wystraszeni w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale jeśli stres powoli zniknie, rynki będą bardziej skupione na oczekiwaniach banków centralnych" - powiedział Niels Christensen, główny analityk Nordei.

"Wielu inwestorów nadal nie chce dotykać sektora bankowego w obawie, że czeka nas więcej nieszczęść. Jednak na każdą ponurą sytuację zawsze znajdzie się ktoś, kto dostrzeże okazję do zarobienia pieniędzy, stąd też obserwujemy dziś wzrost cen akcji wielu europejskich banków" - powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM, uważa, że każda pozytywna wiadomość z sektora bankowego poprawia sentyment, ponieważ rynki są w tej chwili nadwrażliwe na każdą wiadomość z tej branży.

"Jednak z powodu utrzymujących się obaw związanych z bankowością sentyment jest dziś kruchy i ostrożnie optymistyczny" - powiedział.

"Banki znalazły się pod ogromną presją. SVB i Credit Suisse postawiły banki pod lupą w kwestii wpływu, jaki wyższe stopy miałyby na niektóre kredyty. Jednak nie sądzimy, że te problemy tych konkretnych podmiotów są symptomatyczne dla szerszego systemu bankowego" – powiedział Victor Balfour, strateg inwestycyjny w Rothschild & Co. w Londynie.

First Citizens Bank zgodził się na zakup depozytów i kredytów Silicon Valley Bank. Akcje First Citizens BancShares rosły około 40 proc. First Republic Bank rósł o 12 proc., a PacWest o 6 proc.

"17 byłych oddziałów Silicon Valley Bridge Bank, National Association, zostanie otwartych jako First-Citizens Bank & Trust Company w poniedziałek, 27 marca 2023 roku" - podała Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (FDIC) w komunikacie.

"Problem SVB został przerzucony na innego nabywcę, co jest dobre. Większym problemem jest zagwarantowanie depozytów w tych wszystkich innych (amerykańskich bankach regionalnych – przyp. PAP.). To oznacza, że mamy spokój przed kolejną burzą " - powiedział analityk IG Markets Tony Sycamore w Sydney.

Ponad 4 proc. zyskał Deutsche Bank po tym, jak w końcówce zeszłego tygodnia pojawiły się spekulacje o jego kłopotach finansowych.

Spadały akcje spółek technologicznych. Alphabet zniżkował 3 proc., Meta straciła na wartości 3,5 proc.

Roku zyskała ponad 4 proc. po tym jak analitycy Susquehanna podnieśli rekomendację dla akcji tej platformy mediowej do pozytywnej z neutralnej.

Margeta zyskała około 10 proc. po tym jak Wolfe Research podniósł rekomendację dla akcji spółki do "powyżej rynku".

Caterpillar lekko zwyżkował po początkowych spadkach. Baird obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "neutralnie".

Pinterest wzrósł o prawie 3 proc. po tym, jak UBS podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj".

Rentowność 10-letnich UST rosła o 11 pb. do 3,49 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 7 pb. do 3,71 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -132 pb.

Mocno rosły ceny ropy naftowej. Kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 72,77 USD za baryłkę, po wzroście o 5,1 proc., a majowe futures na Brent zwyżkują o 4,35 proc. do 78,25 USD/b. (PAP)