Lokum Deweloper uzależnia wysokość ewentualnej dywidendy za 2022 r. od trwałości pozytywnych trendów na rynku mieszkaniowym, jakie spółka zaobserwowała na początku tego roku, wynika ze słów prezesa Bartosza Kuźniara. Decyzja w tej kwestii zapadnie w maju.

"Jesteśmy spółką dywidendową i dlatego dokładamy starań, żeby rokrocznie wypłacać dywidendę. Póki co, nie określiliśmy rekomendacji [...] co do wysokości ewentualnej dywidendy. Na to ma wpływ ocena trwałości popytu. W sprawie określenia wysokości dywidendy będziemy decydować pod koniec maja. Jeśli by miał następować taki ruch, to raczej sama wypłata byłaby w drugiej połowie roku" - powiedział Kuźniar podczas konferencji prasowej.

Lokum Deweloper odnotował 57,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 55,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 58,43 mln zł wobec 58,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2022 r. sprzedała 435 lokali.

(ISBnews)