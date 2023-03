Asbis odnotował 75,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 77,02 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 110,99 mln USD wobec 113,75 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 116,75 mln USD wobec 118,82 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 690,04 mln USD w 2022 r. wobec 3 077,98 mln USD rok wcześniej.

"W 2022 r. Asbis wygenerował przychody w wysokości 2,7 mld USD (spadek zaledwie o 12,6% w porównaniu z 2021 r.). Marża zysku brutto znacznie poprawiona i osiągnęła poziom 8,47% w 2022 roku. Zysk operacyjny (EBIT) osiągnął 111 mln USD (spadek o 2,4% w porównaniu do 2021 roku). Warto podkreślić, że pomimo spadku przychodów, zysk netto po opodatkowaniu pozostał niezwykle wysoki, zbliżony do rekordowego poziomu z 2021 roku i wyniósł 75,9 mln USD wobec 77,1 mln USD w 2021 roku" - napisał dyrektor generalny Siergiej Kostewicz w liście do akcjonariuszy.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)