VRG odnotowało 47,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 39,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,07 mln zł wobec 53,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 70,11 mln zł wobec 79,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 369 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 348,8 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 92,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 66,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 273,95 mln zł w porównaniu z 1 069,93 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 250,35 mln zł wobec 201,62 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wyniki finansowe grupy w 2022 roku były efektem m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, wynikającego z kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży oraz braku występowania ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19 (jak to miało miejsce w 2021 roku). Ponadto grupa poprawiła marżę brutto na sprzedaży poprzez ograniczenie akcji promocyjnych (w szczególności w I i II kwartale 2022 roku) oraz wzrost udziału kanałów offline cechujących się wyższą marżowością. Natomiast czynnikiem ograniczającym poprawę wyniku finansowego było zmniejszenie popytu na towary grupy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie (który został odbudowany z końcem I kwartału i w II kwartale 2022 roku) oraz zmiany makroekonomiczne (inflacja, wzrost stóp procentowych), niekorzystnie wpływające na zachowania konsumentów w III i IV kwartale 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2022 r. wzrosły o 13,8% r/r do 648,2 mln zł, zaś w samym IV kw. ub.r. spadły o 0,3% r/r do 174,1 mln zł.

W całym 2022 r. sprzedaż w kanale detalicznym marki Vistula wzrosła o 18% r/r do 251,8 mln zł, Bytom - o 15% r/r do 185,4 mln zł, Wólczanka - o 7% r/r do 124 mln zł oraz Deni Cler Milano - o 16% r/r do 52,7 mln zł.

"Wzrosty sprzedaży były wynikiem m.in. braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19 w 2022 roku oraz kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży, które to zostały ograniczone przez zmiany makroekonomiczne, co widoczne było w drugiej połowie roku. W 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline o 21,9% oraz spadek sprzedaży online o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 22% w 2022 roku w porównaniu do 26% udziału sprzedaży online w 2021 roku" - czytamy dalej.

W IV kw. 2022 r. sprzedaż w kanale detalicznym marki Vistula wzrosła o 1% r/r do 65,8 mln zł, Bytom - spadła o 2% r/r do 50,1 mln zł, Wólczanka - nie zmieniła się r/r i wyniosła 37 mln zł oraz Deni Cler Milano - wzrosła o 22% r/r do 16,7 mln zł.

"W IV kwartale 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline o 0,2% oraz sprzedaży online o 5,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 23% w IV kwartale 2022 roku w porównaniu do 22% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie poprzedniego roku" - napisano także.

Marża brutto segmentu odzieżowego wyniosła 55,4% w 2022 roku, co oznacza wzrost o 1,1 pkt proc. r/r. W poszczególnym markach sięgnęła odpowiednio: Vistula: 57,8% (+ 1 pkt proc. r/r), Bytom: 58% (+2,2 pkt proc.), Wólczanka: 55,5% (-0,6 pkt proc.), Deni Cler Milano: 63,5% (+4,9 pkt proc.).

"Przychody w grupie kapitałowej w 2022 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 625,7 mln zł i były wyższe o 125,4 mln zł względem 2021 roku (wzrost o 25%). Natomiast w IV kwartale 2022 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 194,9 mln zł i były wyższe o 20,7 mln PLN względem przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 12%). Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej oraz zegarków luksusowych, a także braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19" - czytamy także w sprawozdaniu.

Procentowa marża brutto w 2022 roku została utrzymana na tym samym poziomie 51,8% w porównaniu do poprzedniego 2021 roku. W IV kwartale 2022 roku nastąpił spadek procentowej marży brutto o 1 pkt proc. r/r do 51,7%.

Grupa kapitałowa na dzień sporządzenia raportu posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 534 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 1 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2022 r. wyniósł 48,36 mln zł wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł.

