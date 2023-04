Ultimate Games odnotował 7,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,64 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,74 mln zł wobec 6,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Najistotniejszym zdarzeniem mającym wpływ na wynik osiągnięty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym było dokonanie odpisów aktualizujących aktywów finansowych grupy kapitałowej w wysokości 16 170 tys. zł, na które składały się:

* odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych wycenianych metodą praw własności w wysokości 16 047 tys. zł […]

* odpisy aktualizujące wartość firmy w wysokości 123 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,11 mln zł w 2022 r. wobec 22,61 mln zł rok wcześniej.

"Ubiegły rok był dla nas czasem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego jest wydanie 69 gier i dodatków w 2022 r. Licząc tylko od początku 2023 roku do daty publikacji niniejszego raportu do sprzedaży trafiło już 20 gier grupy na różne platformy (Steam, Nintendo Switch, Xbox). Aby ten cel można było zrealizować grupa przejmuje nowe zespoły, czy to w formie zespołów własnych (wewnętrznych) czy to spółek celowych" - napisał prezes Mateusz Zawadzki w liście do akcjonariuszy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku spółka tworzyła grupę kapitałową, w skład której wchodziło 18 podmiotów, w tym 6 spółek zależnych i 12 jednostek stowarzyszonych, dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 5,18 mln zł wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)