CCC odnotowało 401,5 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2022 (luty 2022 - styczeń 2023) wobec 216,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 51,3 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 530,9 mln zł wobec 565,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w 2022 r. wobec 7 541,7 mln zł rok wcześniej.

"Grupa CCC konsekwentnie rozwija model omnichannel, zapewniając klientom dostosowaną do ich potrzeb bogatą i atrakcyjną ofertę oraz najlepsze doświadczenia zakupowe. W roku obrotowym 2022 (luty 2022-styczeń 2023) Grupa CCC uzyskała znaczący wzrost przychodów, które osiągnęły poziom 9,1 mld zł (tj. +23% r/r). Ponad połowę tej wartości (52%) stanowił e-commerce. Do wysokiej dynamiki sprzedaży kontrybuowały wszystkie główne segmenty Grupy, tj. CCC (+13%), eobuwie.pl (+8%), Modivo (+66%) oraz Halfprice (+256%). Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spółka zamknęła 2022 rok wynikiem EBITDA na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego (tj. 531 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Za nami kolejny, trzeci rok wyzwań na rynku handlu. Liczne zmiany otoczenia makroekonomicznego, będące następstwem m.in. wybuchu wojny w Ukrainie, miały znaczący wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również bezpośrednio na klienta i jego decyzje zakupowe. Wdrażany sukcesywnie przez ostatnie lata nowy model biznesowy pozwolił nam w tym czasie adekwatnie odpowiedzieć na nowe potrzeby konsumentów - zarówno od strony produktowej, cenowej, jak i wygody zakupów, jaką daje omnichannel. Dzięki temu nie tylko utrzymaliśmy, ale i zwiększyliśmy nasze udziały na rynku. Co ważne, kluczowe inwestycje związane ze wspomnianą zmianą modelu biznesowego są już za nami. Liczymy na to, że jeśli zgodnie z prognozami sytuacja makroekonomiczna ustabilizuje się, 2023 rok będzie dla Grupy CCC czasem zarówno kontynuowania wzrostów sprzedaży, jak i odbudowy rentowności" - skomentował prezes Marcin Czyczerski, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 22,93 mln zł wobec 442,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

