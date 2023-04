Bumech odnotował 356,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 403,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 452,94 mln zł wobec 216,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 111,78 mln zł w 2022 r. wobec 427,12 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022, który był rokiem wyjątkowym w działalności Grupy Kapitałowej oraz całej branży wydobywczo-energetycznej w Polsce. Wojna u bram Rzeczypospolitej i dramatyczne wydarzenia, będące jej następstwem, przyniosły nam miesiące wytężonej pracy, ukierunkowanej na optymalne wykorzystanie sytuacji, wynikającej z dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Istotnymi fundamentami osiągnięć 2022 roku były: przeprowadzona wcześniej konsolidacja Grupy, zakończone sukcesem nabycie, sanacja i przygotowanie do efektywnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia" Sp. z o.o., a także realizowane działania organizacyjno-naprawcze we wchodzących w skład Grupy podmiotach. To właśnie one, dokonywane już od początku roku 2021, przyczyniły się do zatrzymania ujemnych przepływów głównego aktywa Grupy i spowodowały, że rok poprzedni zakończyliśmy zrównoważeniem przychodów i kosztów" - napisał prezes Marcin Sutkowski w liście do akcjonariuszy.

"Przewidziane przez nas, wzmożone zapotrzebowanie na węglowodory na świecie, wywołane końcem pandemii oraz kilka miesięcy później, wojenną koniecznością zaprzestania importu węgla z kierunku wschodniego, doprowadziło do wygenerowania ponadprzeciętnych wyników finansowych. Te zaś, zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia i wzmacniania Grupy Kapitałowej, przeznaczone zostały w większości na dalsze wzmocnienie fundamentów jej funkcjonowania" - dodał.

Wskazał też, że w 2022 r. grupie udało się osiągnąć cele taki jak m.in. powrót na ścieżkę planowania rozwoju, po okresie dekoniunktury; wcześniejszą spłatę rat układowych, co skróciło cały proces z 8 do około 3 lat; wypłacenie - po raz pierwszy w historii spółki dywidendy dla akcjonariuszy; znaczącą spłatę wszelkich zobowiązań spółki, jak i spółek z Grupy; rozpoczęcie wysokonakładowych inwestycji w infrastrukturę naziemną oraz podziemną w PG Silesia, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produkcji.

Zaznaczył, że w 2022 roku grupa rozpoczęła też inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych i odnawialnych, celem realizacji produkcji na potrzeby własne.

"Jesteśmy w trakcie budowy instalacji kogeneracyjnej, wykorzystującej pochodzący z kopalni metan, której rozruch nastąpi jeszcze w pierwszym półroczu 2023 roku. Instalacja ta, połączona z wysokim poziomem odmetanowania (średnio 55%) powoduje, iż już w roku bieżącym nasza firma znacznie przybliży się do spełnienia wymogów restrykcyjnej Dyrektywy Metanowej, na poziomie 5 ton, dla planowanego długoterminowego poziomu produkcji. Wprawdzie osiągnięcie poziomu poniżej 3 ton będzie niezwykle trudne, to jednak nasi specjaliści, współpracując z ośrodkami naukowymi, co roku podnoszą poziom odzysku, przyczyniając się do realizacji zaplanowanych celów. Instalacja kogeneracyjna została zaprojektowana tak, aby spożytkować na cele energetyczno-ciepłownicze 100% odzyskanego metanu" - powiedział prezes.

"Rozpoczęliśmy również realizację projektu polegającego na budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych, przy wykorzystaniu posiadanej już infrastruktury i terenów. W 2022 roku uruchomiono pilotaż trzech instalacji o mocach po 50 kW każda. Zakupiliśmy już prawie 60 ha gruntów wokół kopalni, celem ich terraformingu z terenów częściowo zdegradowanych, w kierunku ekologicznym. Powyższe inwestycje wpisują się w strategię transformacji działalności kopalni Silesia i jej otoczenia. Dzięki nim, już w 2024 roku, ponad 70% zapotrzebowania na energię elektryczną i 100% ciepła, pokrywana będzie własną produkcją, co znacznie obniży koszty działalności całej Grupy. Moją osobistą ambicją jest produkcja energii elektrycznej i ciepła, w 100% zaspokajająca nasze zapotrzebowanie" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 266,47 mln zł wobec 40,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)