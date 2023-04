Mabion odnotował 15,7 mln zł jednostkowego zysku netto i 26,4 mln zł zysku EBITDA przy 42,9 mln zł przychodów (w tym 37,8 mln zł przychodów ze sprzedaży - bez przychodów z zakupów materiałów) w IV kw. 2022 r., podała spółka.

W całym 2022 r. zysk netto wyniósł 23,19 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął w ub.r. 37,2 mln zł, zaś przychody - 164 mln zł, w tym 96,3 mln zł - przychody ze sprzedaży (bez przychodów z zakupów materiałów), podano.

"Współpraca z Novavax rozwija się pomyślnie i generuje istotne przepływy finansowe, które od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (18.04.2023) wyniosły około 64 mln USD otrzymanych płatności" - czytamy w komunikacie.

Saldo środków pieniężnych na 31 marca 2023 r. wyniosło około 70 mln zł wobec blisko 54 mln zł na koniec 2022 r., podano także.

"Bardzo dobre wyniki Mabion są konsekwencją skutecznej komercjalizacji kontraktu, który jeszcze w 2021 roku zawarliśmy z amerykańską spółką Novavax. Przez ten okres regularnie rozszerzaliśmy zakres świadczonych przez nas usług w ramach tzw. SOW (ang. Statement of Work) oraz podpisywanych aneksów. Pierwszy aneks, zawarty we wrześniu 2022 roku, wydłużył okres współpracy do 2026 roku i dodał nowy, korzystny dla nas komponent rozliczania w postaci płatności za wyprodukowane serie oraz za gotowość do produkcji, co w połączeniu z uzgodnionym harmonogramem gwarantuje nam regularne i przewidywalne przychody do 2Q 2024 roku. Drugi aneks, z kwietnia 2023 roku, rozszerzył współpracę o antygen szczepionki na COVID-19 wariant Omicron" - skomentował prezes Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)