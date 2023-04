Zarząd Ten Square Games zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 52,31 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 55,25 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 7,2 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 2,94 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rekomendowana kwota do podziału wśród akcjonariuszy stanowi 99,95% skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2022 roku. To wartość powyżej przyjętej przez spółkę polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy. Odstępstwo jest związane ze zmianą priorytetów strategicznych spółki w najbliższym czasie, podano.

"Skupienie działalności spółki na rozwoju jej głównych projektów: 'Fishing Clash', 'Hunting Clash' i 'Wings of Heroes' oraz czasowa rezygnacja z realizacji projektów spoza nisz hobbystycznej i symulacyjnej przekłada się na mniejsze niż dotychczas potrzeby kapitałowe spółki. W opinii spółki rezygnacja z intensywnych planów inwestycyjnych w najbliższym czasie oraz wysoka inflacja i utrata wartości pieniądza w czasie uzasadniają wypłatę wyższą niż zakładana w polityce dywidendowej" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. Posiada studia we Wrocławiu, Warszawie, Berlinie i Bukareszcie, a także studio zależne Rortos w Weronie. Ma również pakiet mniejszościowy w krakowskim studio Gamesture. W portfolio grupy znajdują się m.in. "Fishing Clash" - jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, "Hunting Clash" - realistyczny symulator polowania, a także "Airline Commander" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)