Spyrosoft odnotował 26,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,1 mln zł wobec 23,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,74 mln zł wobec 29,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,45 mln zł w 2022 r. wobec 173,43 mln zł rok wcześniej.

"Za nami bardzo owocny i pracowity rok. Zrealizowaliśmy z naddatkiem wszystkie założenia naszej strategii, odnotowując wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Poszerzyliśmy także portfolio usług o kolejne, nowe technologie i branże. Dzięki inwestycji w Better Software Group mogliśmy znacząco zwiększyć nasze przychody w branży mediowej w 2022 roku. Stanowiły one 19% łącznych przychodów Grupy, w porównaniu do 7% w 2021 roku. W minionym roku powołaliśmy także nową spółkę Spyrosoft eCommerce, działającą w branży handlu online. Spółka obsługuje już pierwszych klientów z Polski, jak i zagranicy. Na koniec warto wspomnieć także o naszym kontrakcie z Magna Electronics, globalnym dostawcą technologii motoryzacyjnych, który zakłada otwarcie działu R&D w Rumunii, w którym powstawać będzie oprogramowanie dla zaawansowanych systemów wspierających kierowców w tym m.in. ADAS" - powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ślad za wzrostem przychodów, z których 85% pochodzi od klientów zagranicznych, nadal zwiększa się liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft. Na koniec 2022 r. wyniosła ona 1 410 osób, czyli o 536 więcej w stosunku do końca poprzedniego roku. W 2022 r. Grupa uruchomiła biuro w Argentynie. Na koniec roku Grupa posiadała 14 biur w 8 krajach – w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rumunii, Argentynie oraz Indiach, podano także.

"Struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale geograficznym w 2022 roku nie zmieniła się znacząco. Rynkami wiodącymi są nadal Wielka Brytania i region DACH, następnie Polska, Stany Zjednoczone Ameryki i Skandynawia. Nasza działalność jest również dobrze zdywersyfikowana, jeśli chodzi o sektory. Jest to szczególnie ważne w okresach spowolnienia gospodarczego, tak jak obecnie, ponieważ zapewnia to Grupie bezpieczniejszy rozwój. Dla przykładu, w przypadku automotive obserwujemy nadal trend wzrostowy. Sektor ten intensywnie się rozwija z uwagi na elektryfikację, pojazdy autonomiczne oraz rozwój technologii w ramach mobility as a service, czyli zjawiska mobilności jako usługi. Nie obserwujemy spowolnienia także w ważnym dla nas sektorze informacji geoprzestrzennych, z uwagi na to, że technologia ta jest obecnie elementem niemal każdej usługi. Widoczny jest mniejszy wzrost w branży usług finansowych i mediowej, która bazuje głównie na rynku reklamowym, zależnym od sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - powiedział także Weiske.

W 2022 r. Grupa z naddatkiem realizowała Strategię. Założenia przyjęte na lata 2022-2026 to m.in. wzrost organiczny przychodów o średnio 25%-35% rocznie i marża EBITDA w przedziale 11%-14%. W ubiegły roku przychody wzrosły o 91,1% r/r, a marża EBITDA wyniosła 16,2%, podkreślono.

"Pomimo znacznie wyższego tempa wzrostu w 2022 r. w porównaniu do celów przyjętych w ramach pięcioletniej strategii, podtrzymujemy jej założenia w niezmienionym kształcie. Musimy mieć na uwadze, że ogólna sytuacja makroekonomiczna może wpłynąć hamująco na tempo digitalizacji przedsiębiorstw, co miałoby negatywny wpływ na skalę wzrostu popytu na usługi IT w niektórych branżach, czy tempo wzrostu stawek dla klientów" - powiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 12,6 mln zł wobec 11,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

