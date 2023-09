Spyrosoft odnotował 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,08 mln zł wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,59 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 79,85 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 7,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 205 mln zł w porównaniu z 139,88 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,5 mln zł wobec 22,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Zarząd podkreśla, że negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy w I poł. 2023 miał wzrost liczby pracowników czasowo pozostających bez projektu (czyli świadome utrzymanie "ławki"), różnice kursowe związane z umocnieniem kursu złotówki w II kw. 2023 oraz wyhamowanie podwyżek za świadczone usługi. Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego firma kontynuowała inwestycje związane z jej rozwojem na potrzeby realizacji przyszłych projektów i dalszego zwiększania skali działalności Grupy.

"W omawianym okresie tempo wzrostu przychodów utrzymaliśmy powyżej celu przyjętego w naszej strategii na lata 2022-2026, który zakłada wzrost na poziomie od 25% do 35% rocznie. Natomiast jako że jesteśmy częścią globalnej gospodarki - nasza Grupa odczuwała w omawianym okresie skutki spowolnienia gospodarczego, które ma hamujący wpływ na digitalizację przedsiębiorstw" - skomentował prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

"W tym wymagającym dla całej branży czasie kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój naszych pracowników oraz w utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Poniesione nakłady w połączeniu ze słabszym popytem na usługi IT przełożyły się na niższą od zakładanej w Strategii rentowność na poziomie EBITDA. Ponadto odczuliśmy także, jako firma działająca przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, wyraźne umocnienie złotówki w drugim kwartale roku oraz mniejszą skłonność klientów do akceptowania wzrostu cen naszych usług" - wyjaśnił prezes.

W I półroczu 2023 r. Grupa rozbudowała zespół swoich współpracowników do poziomu 1 515 osób. W II kw. 2023 ich liczba rosła wolniej niż w poprzednich okresach. W tym czasie do zespołu Grupy dołączyły 22 osoby.

"Część naszych konkurentów, przy obecnej sytuacji rynkowej, zwalnia pracowników i ogranicza zatrudnienie. My natomiast zmniejszyliśmy tempo wzrostu zatrudnienia i świadomie utrzymujemy na wyższym poziomie tzw. 'ławkę', czyli grupę pracowników czasowo nieprzypisanych do projektu. Historycznie udział ławki stanowił w Spyrosoft ok. 2% kosztów, obecnie wskutek zmniejszonego popytu na usługi IT wzrósł on do 6%. Natomiast dla nas, co podkreślam przy każdej okazji, jest to świadoma inwestycja, która zapewni gotowość naszych zespołów na moment, w którym wystartują kolejne projekty. To także istotny element budowania naszej marki pracodawcy" - wskazał Weiske.

Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale na geografię pozostaje bez istotnych zmian - rynkami wiodącymi pozostają Wielka Brytania (30%) i region DACH (27%), następnie - Polska (15%), Stany Zjednoczone (14%) i Skandynawia (7%). Struktura przychodów ujmowana z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę Spyrosoft również nie uległa istotnym zmianom, podano także.

W I półroczu 2023 r. Grupa rozpoznała po raz pierwszy przychody z sektora robotycznego. Wyniosły one 4,1 mln zł i stanowiły tym samym 2% łącznych przychodów Grupy Spyrosoft. Firma rozwijała także swoje kompetencje w zakresie AI, zawierając m.in. partnerstwo z APEX AI - firmą IT z Kalifornii specjalizującą się w oprogramowaniu z certyfikatem bezpieczeństwa do zastosowań autonomicznych w rolnictwie, przemyśle, górnictwie i budownictwie.

"W omawianym okresie do grona klientów Grupy dołączyło 42 nowych klientów. Nowi klienci zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do Grupy. Do grona klientów dołączyła m.in. firma z sektora usług finansowych z RPA, dla której spółka rozwijać będzie szybkie płatności, klienci z sektora retail (branża e-commerce) oraz europejski producent samochodów. Na koniec czerwca Grupa Spyrosoft świadczyła usługi łącznie dla 150 klientów" - czytamy dalej w komunikacie.

"Pomimo spowolnienia rynku perspektywy na dalszy rozwój naszego biznesu nie zmieniają się znacząco. Celem pozostaje zwiększanie skali działalności Spyrosoft. Natomiast przyglądając się perspektywom na kolejne kwartały 2023 roku, spodziewamy się stabilizacji sytuacji biznesowej na aktualnym poziomie i oczekujemy, iż jej zmiana nastąpi wraz z poprawą koniunktury na kluczowych dla Grupy rynkach zbytu" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,23 mln zł wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)