Stalprodukt odnotował 474,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 507,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 611,23 mln zł wobec 621,22 mln zł zysku rok wcześniej. W omawianym okresie EBITDA osiągnęła wielkość 790,5 mln zł (wobec 798,5 mln zł w roku 2021).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 904,37 mln zł w 2022 r. wobec 4 674,17 mln zł rok wcześniej.

"Mimo trudnych warunków otoczenia rynkowego, Grupa Stalproduktu osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 26,3% - do poziomu 5 904,4 mln zł, natomiast wyniki finansowe były nieznacznie niższe, niż w roku 2021; zysk operacyjny spadł o 1,6% (do poziomu 621,2 mln zł), natomiast zysk netto był niższy o 7% [...] Segment Cynku nadal posiada największy udział w przychodach Grupy (45,6%), jednak poziom ten spadł w stosunku do ubiegłego roku o 4,1 pkt proc. Przychody Segmentu wzrosły o 16,1%, natomiast jego wynik obniżył się o 70,7%, co było efektem drastycznego, bo ponad 30-proc. wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Koniunktura na rynku blach transformatorowych, a zwłaszcza wzrost zarówno cen, jak i wolumenów sprzedaży, sprzyjała uzyskaniu przez Segment Blach Elektrotechnicznych bardzo dobrych wyników. Wzrost przychodów tego Segmentu wyniósł 66,6 %, a jego marża wzrosła o 127,4 % Wzrósł także znacząco udział tego Segmentu w ogólnej strukturze sprzedaży Grupy - z 23,1% w roku 2021 do 30,4% w roku 2022" - napisał prezes Piotr Janeczek w liście załączonym do raportu.

"Znacznie słabiej radził sobie drugi 'stalowy' segment operacyjny - Segment Profili. Mimo wzrostu średnich cen wyrobów gotowych, spowodowane trudnym otoczeniem rynkowym spadki wolumenów sprzedaży kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i wyrobów centrów serwisowych, spowodowały zaledwie 10-proc. wzrost przychodów Segmentu, przy spadku wyniku o 64,8% W konsekwencji zmniejszył się udział sprzedaży Segmentu w asortymentowej strukturze sprzedaży - z 19,4% do 16,9% Znacznie lepiej radził sobie Segment pozostałej działalności osiągając ponad 15-proc. wzrost sprzedaży, przy prawie 60-proc. poprawie wyniku. Jego udział w strukturze sprzedaży spadł jedynie w niewielkim stopniu, tj. z 7,9% w roku 2021 do 7,1% w roku ubiegłym" - napisał także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 398,12 mln zł wobec 220,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)