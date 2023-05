Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica przedłoży do oceny radzie nadzorczej spółki wniosek w sprawie podziału zysku za 2022 r., który wyniósł 72,6 mln zł, w następujący sposób: kwotę 54,52 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,95 zł na jedną akcję (ustalając 22 września 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 19 grudnia 2023 r. jako termin wypłaty) oraz kwotę 18,08 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

