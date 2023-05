Unimot miał 104,9 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2023 r. (wobec 85,1 mln zł rok wcześniej) przy 2 989 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 2 320,7 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

"Jako Unimot nieustannie wykorzystujemy naszą elastyczność i szybkość reagowania, by każde wyzwanie przekuć w szansę biznesową. Zapowiadaliśmy, że rekordowy wynik wypracowany przez grupę w 2022 r. będzie trudny do powtórzenia, jednak robimy wszystko, by był on jak najwyższy w tym wymagającym otoczeniu makroekonomicznym"- powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Skorygowana EBITDA to zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe, wyjaśniono.

EBITDA przed korektą wyniosła 117 mln zł wobec 146,8 mln zł rok wcześniej.

"Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2023 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego, który był konsekwencją sytuacji rynkowej związanej z wprowadzeniem od 5 lutego 2023 r. embarga na olej napędowy pochodzący z Rosji i obawami o dostępność tego produktu po wdrożeniu sankcji. Grupa Unimot efektywnie wykorzystała tę sytuację dzięki przyjętej strategii handlowej oraz zwiększonemu potencjałowi logistycznemu, m.in. wykorzystaniu zakupionych cystern kolejowych oraz działaniu przy wsparciu spółki Olavion (będącą częścią Grupy Unimot od marca 2023 r.) operującej w branży transportu kolejowego" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2023 r. grupa wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 506 tys. m3 (wzrost o 56% r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 47% r/r do 78 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.), wynika także z materiału.

"W związku z dywersyfikacją kierunków dostaw paliw przez Ukrainę ubiegłoroczny, rekordowy eksportowany na ten rynek wolumen nie będzie już pewnie osiągalny, ale cały czas staramy się wspierać Ukrainę dostawami paliw za pomocą wszystkich dostępnych nam instrumentów. Już teraz wykorzystujemy przejęty 7 kwietnia 2023 r. terminal w Jaśle, do tej pory przeznaczony przede wszystkim do przechowywania zapasów obowiązkowych, do eksportu paliwa na rynek ukraiński i produkt z tego terminala cieszy się coraz większym zainteresowaniem" - dodał Sikorski.

Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za I kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 23 maja 2023 r.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

