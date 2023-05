K2 Holding odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. br. (wzrost o 22,2% r/r) przy 16 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 35,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane po zmianie ich prezentacji, tj. Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami, bez ujęcia Segmentu Marketingowego, który został ujęty jako grupa aktywów przeznaczona do sprzedaży.

"Dane skonsolidowane za okres styczeń-marzec 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 po zmianie ich prezentacji, tj. Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami, bez ujęcia Segmentu Marketingowego, który został ujęty jako grupa aktywów przeznaczona do sprzedaży:

* Przychody ze sprzedaży usług: 16 mln zł wobec 11,8 mln zł (wzrost o 4,2 mln zł, +35,6%);

* Przychody operacyjne: 14,1 mln zł wobec 10,5 mln zł (wzrost o 3,6 mln zł, +34,3%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): 1,6 mln zł wobec 1,2 mln zł (wzrost o 0,4 mln zł, +33,3%);

* EBITDA: 2,2 mln zł wobec 1,8 mln zł (wzrost o 0,4 mln zł, +22,2%)" - czytamy w komunikacie.

Dane skonsolidowane za I kw. 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 wg noty segmentowej obejmującej Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z Segmentem Marketingowym (Agencja K2, K2 Precise):

* Przychody ze sprzedaży usług: 30,2 mln zł wobec 31,2 mln zł (zmniejszenie o 1 mln zł, -3%);

* Przychody operacyjne: 19,1 mln zł wobec 16 mln zł (wzrost o 3,1 mln zł, +19%);

* Wynik na działalności operacyjnej skorygowany (EBIT skorygowany): 2,2 mln zł wobec 2,1 mln zł (wzrost o 0,1 mln zł);

* EBITDA skorygowana: 2,4 mln zł wobec 2,2 mln zł (wzrost o 0,2 mln zł), wskazano także.

Wstępne skonsolidowane wyniki Grupy K2 wykazują kontynuację silnego wzrostu skali biznesu Fabrity. Spółka zanotowała w I kw. 2023 wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% r/r, a przychodów operacyjnych o 30% r/r. Jednocześnie zwiększona skala działalności przełożyła się na poprawę zysku operacyjnego o 34% r/r, do kwoty 1,5 mln zł.

"Wzrosty prezentowane przez spółkę Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży" - czytamy dalej.

Natomiast segment Marketingowy zanotował w I kw. 2023 roku spadek przychodów operacyjnych o blisko 11% przy wyniku operacyjnym na poziomie 0,6 mln zł. Według noty segmentowej wyniki finansowe Grupy K2 obejmujące również Segment Marketingowy to 30 mln zł przychodów (spadek r/r o 3%) przy wzroście przychodów operacyjnych o 19% do 19 mln zł i poprawie wyniku operacyjnego o 11% do kwoty 2,2 mln zł. Spadek łącznych przychodów Grupy wynika ze zmiany struktury przychodów w Segmencie Marketing - mniejszy udział kampanii zamawianych w mediach oraz produkcji zewnętrznych, a większy - usług digitalowych (SEO, social media, Martech).

W związku z przeglądem opcji strategicznych wyniki netto spółek K2 Precise i Agencja K2 zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto wynik netto spółki PerfectBot zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-proc. udziału grupy kapitałowej K2 Holding w kapitale tej spółki, podkreślono.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej K2 Holding za I kw. 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2023 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 53,41 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)