Grupa Fabrity (dawnej K2) odnotowała 441 tys. zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto grupy aktywów do zbycia wyniósł w II kw. br. 446 tys. zł wobec 210 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 0,8 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 20,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,44 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 13,23 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,7 mln zł wobec 21,04 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk netto grupy aktywów do zbycia wyniósł 931 tys. zł wobec 298 tys. zł zysku rok wcześniej.

Spółka miała 2,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł 2023 r. wobec 21,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 31,52 mln zł w porównaniu z 24,98 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3,7 mln zł wobec 4,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skonsolidowane wyniki Grupy wykazują nieprzerwaną kontynuację wzrostu skali biznesu segmentu Software. Spółka zależna Fabrity zanotowała w pierwszym półroczu 2023 wzrost przychodów ze sprzedaży o 27% r/r, a przychodów operacyjnych o 25% r/r. W tym samym okresie wypracowała 2,4 mln zł zysku operacyjnego, co oznaczało spadek o 0,55 mln zł - było to związane głównie z niekorzystną zmianą kursu walut, wzrostem kosztów ogólnego zarządu oraz przejściowym wydłużeniem realizacji wybranych projektów. W związku z tymczasowym charakterem ostatniego czynnika zarząd emitenta oczekuje poprawy wskaźników sprzedaży i zysku w drugim półroczu br." - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała, że II kwartał 2023 r. spółka zależna Fabrity zamknęła przychodami ze sprzedaży na poziomie 15,2 mln zł, tj. zbliżonym do uzyskanego w I kwartale bieżącego roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 wzrost przychodów wyniósł 18%, a przychodów operacyjnych 20%. Wynik EBIDTA skorygowany kształtował się na poziomie 1 mln zł, odnotowując spadek o 48% w porównaniu do drugiego kwartału roku 2022.

"Segment Marketingowy zanotował w pierwszym półroczu 2023 roku spadek przychodów operacyjnych o 9% r/r przy realizacji wyniku operacyjnego na poziomie 1,1 mln zł. Wyniki Segmentu Marketingowego w II kwartale br. są porównywalne z rezultatami pierwszego kwartału br. włącznie ze spadkiem przychodów ogółem, co należy łączyć ze zmianą struktury przychodów: segment Marketingowy wykazuje coraz wyższy udział przychodów ze sprzedaży profesjonalnych usług digitalowych (SEO, social media, martech) przy zmniejszającym się znaczeniu kampanii w mediach oraz produkcji zewnętrznych" - czytamy dalej.

Spółka K2 Precise, specjalizująca się w dostarczaniu usług kompleksowego wsparcia marketingowego, odnotowała w I połowie 2023 r. wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 2% r/r i spadek zysku o 6%. Zmniejszenie zysku jest wynikiem inwestycji w strategię dywersyfikacji źródeł przychodu, w tym w szczególności w rozwój nowych usług MarTech. Działania podejmowane przez spółkę były skoncentrowane na efektywnym wdrażaniu strategii 3 filarów efektywnej agencji digital: mediów, SEO & content marketingu oraz MarTech, podano.

"Emitent kontynuuje prace w ramach przeglądu opcji strategicznych spółek segmentu marketingowego z przewidywanym czasem zakończenia do końca 2023 roku. W związku z przeglądem opcji strategicznych wyniki netto spółek zależnych emitenta - K2 Precise i Agencja K2 - zostały przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto wynik netto spółki PerfectBot został ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału grupy kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki" - wyjaśniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2,28 mln zł wobec 13,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana - obok spółki holdingowej działają trzy jednostki biznesowe w ramach dwóch segmentów operacyjnych: software i marketing oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)