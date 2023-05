Zarząd Big Cheese Studio zarekomendował wypłatę ponad 11 mln zł dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022, co daje 2,67 zł na jedną akcję, podała spółka. To jak dotąd największa dywidenda w historii spółki, wynosząca 65% zysku netto, liczącego w ub. roku 16,7 mln zł (wzrost r/r o 34%).

"W 2022 roku osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. To zasługa niesłabnącej popularności naszego flagowego tytułu 'Cooking Simulator'. Prócz wysokiej monetyzacji gry nie bez znaczenia był także odpowiedni dobór kanałów dystrybucyjnych. Wdrożona dywersyfikacja, podyktowana odpowiednio obraną strategią rozwoju, przynosi nam oczekiwane korzyści. Po rekordowych wynikach przychodzi czas na rekordową wypłatę dywidendy. Wczoraj nasz zarząd podjął uchwałę w tej sprawie. Zarekomendowana została wypłata dywidendy dla naszych akcjonariuszy z zysku netto za 2022 rok o wartości ponad 11 mln zł (65% zysku). Dywidenda na jedną akcję liczyć ma 2,67 zł, daje to stopę dywidendy na poziomie 5,5%. Pozostała część zysku, o wartości 5,7 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - powiedział dyrektor finansowy w Big Cheese Studio Jakub Rafał, cytowany w komunikacie.

Obecnie łódzki zespół koncentruje swoje siły nad kilkoma projektami jednocześnie, trzy z nich są priorytetowe. Mowa o "Cooking Simulatorze 2", "Pizza Empire" oraz "Underdose". Wszystkie trzy tytuły zostaną zaprezentowane na tegorocznym Gamescom za tzw. zamkniętymi drzwiami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia w Kolonii w Niemczech, przypomniano.

"Aktualnie trwają zaawansowane prace nad trzema kluczowymi dla nas projektami. Jednym z nich jest sequel do 'Cookinga'. To dla nas bardzo ważny produkt. Z jego premierą w dalszym ciągu celujemy na 2023 rok, choć dajemy sobie pewien ew. zapas czasu na dodatkowe doszlifowanie. We wrześniu tego roku odbędą się zamknięte testy, po którym to czasie będzie nam najłatwiej ocenić ostateczną datę debiutu. Nie chcemy się spieszyć, by nie zmarnować wielkiego potencjału gry - naszą ambicją jest, by sequel przebił jego podstawkę, a to naprawdę ambitny cel. Robimy więc wszystko, by produkt finalnie był atrakcyjny dla jak najszerszej grupy odbiorców i jednocześnie przyniósł nam kolejne zyski" - dodał CEO Big Cheese Studio Łukasz Dębski.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)