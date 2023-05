Polenergia miała 122,2 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w I kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 201,3 mln zł i był wyższy o 22,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu farm wiatrowych co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających) oraz niższych kosztów profilu. Powyższy efekt został częściowo skompensowany przez:

- niższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży na skutek rozpoznania jednorazowego wysokiego wyniku na wycenie transakcji terminowych w pierwszym kwartale ubiegłego roku oraz niższego wyniku na handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu,

- niższy wynik segmentu dystrybucji głównie z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej,

- niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 122,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,7 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych, podano także.

Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną przedstawione 24 maja 2023 roku.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)