The Dust celuje w strategii rozwoju w zapewnienie konsekwentnego, corocznego wzrostu przychodów w latach 2023-2028, podała spółka.

"Od 2019 roku spółka The Dust walidowała swój model biznesowy, aby osiągnąć możliwość systematycznego skalowania swojej działalność. Na obecnym etapie definiowania kierunków rozwoju i strategii Grupy, celem jest zapewnienie konsekwentnego, corocznego wzrostu przychodów w latach 2023-2028" - czytamy w komunikacie.

Cel ten będzie realizowany dwutorowo: poprzez zwiększenie liczby realizowanych projektów oraz stopniowe przechodzenie ze współpracy z wydawcami na model self publishingu, co zagwarantuje, że całość przychodów ze sprzedaży gier trafi do Grupy The Dust, dodano także.

"Skalowanie działalności Grupy będzie zapewnione poprzez współpracę z inwestorami przy tworzeniu nowych zespołów i spółek, realizację produkcji tytułów we współpracy z wydawcami w celu dalszego poszerzania doświadczenia oraz stopniowe przechodzenie na self publishing przez wybrane zespoły. Planujemy również długoterminowe wsparcie projektów w ramach własnych IP (sequele, prequele, DLC itd.)" - czytamy dalej.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

