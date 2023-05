Grupa The Dust celuje w strategii do 2028 roku w globalny sukces, rozumiany jako produkcja przynajmniej jednej gry, której sprzedaż netto przekroczy 1 mln szt. w okresie jednego roku od premiery, a prawa własności intelektualnej do tej gry (IP) będą w posiadaniu spółki The Dust bądź spółki zależnej, podała spółka.

"Cel strategiczny: Globalny sukces w segmencie AA dzięki produkcji gier opartych na własnym IP. Aby zbudować silną i stabilną pozycję rynkową, Grupa The Dust musi osiągnąć globalny sukces, rozumiany jako produkcja przynajmniej jednej gry, której sprzedaż netto przekroczy 1 mln szt. w okresie jednego roku od premiery, a prawa własności intelektualnej do tej gry (IP) będą w posiadaniu spółki The Dust bądź spółki zależnej" - czytamy w strategii.

Nie bez znaczenia jest tutaj posiadanie pełni praw do IP, ponieważ to ono finalnie zbuduje największą wartość, która będzie przez lata procentować i przekładać się na rozwój całej Grupy, podano także.

"Aby jak najbardziej urealnić realizację celu strategicznego, Grupa The Dust, w myśl nowej strategii, ale też kontynuacji wcześniejszej, będzie produkować tytuły w różnych kategoriach. W początkowym etapie rozwoju nowo powstałe studia zależne będą działać we współpracy z wydawcami, aby w późniejszym, już dojrzałym okresie rozwoju, przejść na realizację produkcji i sprzedaży w modelu self publishing" - czytamy dalej.

Realizacja celu strategicznego nawiązuje i ściśle opiera się o misję firmy, dzięki której spółka będzie mogła pozyskać najlepszych specjalistów z branży w Polsce i na świecie, dodano także.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

