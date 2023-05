Mabion odnotował 16,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Podtrzymała też szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln zł oraz marży EBITDA ok. 25%.

Zysk operacyjny wyniósł 18,04 mln zł wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,8 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,55 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 38,64 mln zł rok wcześniej.

"Z sukcesem komercjalizujemy efekty naszej pracy. Ogłoszona Strategia spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Cieszymy się z solidnych i gotówkowo dobrych wyników za pierwszy kwartał, który był rekordowy zarówno pod względem najwyższego poziomu przychodów z tytułu realizowanych usług CDMO, jak i zysku netto. Zaprezentowane wyniki oraz wysokie przepływy operacyjne potwierdzają stabilną sytuację spółki, co wraz z zabezpieczeniem finansowym w postaci dostępnego kredytu z EBOR daje nam mocne podstawy do realizacji przedstawionych w Strategii ambitnych planów rozwoju i pierwszego etapu inwestycji" - powiedział prezes Mabion Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

"Nasza skuteczność procesowa oraz zachowana dyscyplina kosztowa pozwoliła na uzyskanie w pierwszym kwartale bardzo dobrej marży na wszystkich poziomach wyników. W pierwszym kwartale tego roku wypracowany zysk netto z powtarzalnej działalności CDMO był historycznie najwyższy, a przepływy operacyjne odzwierciedlają wysoką marżowość i stabilną współpracę z Novavax. W konsekwencji na koniec pierwszego kwartału stan środków pieniężnych wzrósł do blisko 70 mln zł. Podtrzymujemy szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln zł oraz marży EBITDA ok. 25%" - dodał członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

Spółka podała też, że brak zadłużenia finansowego oraz historycznie najwyższy stan środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej, zabezpieczających realizację zaplanowanych inwestycji zgodnie z opublikowaną w kwietniu br. strategią na lata 2023-2027. Saldo środków pieniężnych na 31 marca 2023 roku wzrosło do 69,5 mln zł z 18,1 mln zł na koniec I kwartału 2022 r. i blisko 54 mln zł na koniec 2022 r.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)