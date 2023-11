Mabion odnotował 10,86 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 5,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,86 mln zł wobec 6,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,8 mln zł wobec 4,4 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody razem sięgnęły 29,58 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 38,48 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że w III kw. 2023 roku przychody z działalności operacyjnej spółki Mabion wyniosły 29,6 mln zł, w tym 28 mln zł z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym i były wyższe o 82% w ujęciu r/r. Pozostałą niewielką część przychodów (1,6 mln zł) stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy).

Spółka podkreśliła, że to kolejny bardzo dobry kwartał Mabion, w którym realizowane były przychody na bazie umowy z Novavax przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i wdrażaniu działań ze strategii 2023-2027, co pozwoliło zarządowi podnieść oczekiwania co do wyników na cały 2023 rok. Rewizji w górę uległa oczekiwana marża EBITDA, która wyniesie ponad 35% (w porównaniu do poprzednio oczekiwanej marży na poziomie ponad 30%)

"Mabion utrzymał bardzo atrakcyjną marżę na wszystkich poziomach wyników, osiągając 82,8% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 45,8% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 38,8% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA spółka zanotowała wynik w wysokości 12,8 mln zł, a zysk operacyjny EBIT wyniósł 10,9 mln zł, w porównaniu do straty EBITDA (4,4 mln zł) i straty EBIT (6,4 mln zł) w III kw. 2022 r. Zysk netto wzrósł do 10,9 mln zł, wobec straty netto (5,1 mln zł) w III kw. 2022 roku. Jest to czwarty kwartał z rzędu z zyskiem netto powyżej 10,0 mln zł, wypracowanym z powtarzalnej działalności" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 42,57 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 7,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 105,15 mln zł w porównaniu z 121,03 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 51,9 mln zł, co oznacza wzrost o 379% r/r.

Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży (bez materiałów) wyniosły 102,7 mln zł i były o 76% wyższe r/r. Spółka w I-III kw. 2023 wypracowała 50,5% marży na poziomie EBITDA (bez materiałów) i 45,1% marży EBIT (bez materiałów). Zysk netto po trzech kwartałach jest na rekordowym poziomie blisko 43 mln zł, niemal sześciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podkreślono także.

"Za nami kolejny mocny kwartał, w którym wypracowaliśmy bardzo dobry poziom przychodów i satysfakcjonującą marżę na każdym poziomie rachunku wyników. Osiągnęliśmy to dzięki wysokiej efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi i poprzez utrzymanie dyscypliny kosztowej. Widzimy przestrzeń do jeszcze lepszego wyniku niż oczekiwaliśmy, dlatego podnosimy nasze oczekiwania co do marży EBITDA w całym 2023 roku, która powinna ukształtować się powyżej 35% w porównaniu do ponad 30% o których informowaliśmy poprzednio" - powiedział prezes Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka wskazała też na wysoki poziom środków pieniężnych w wysokości 83,5 mln zł na koniec III kw. 2023 r., na który wpływ miało uruchomienie pomostowego kredytu z EBOR (wpływ netto w III kw. 2023 to 51,2 mln zł), który zabezpiecza transformację w CDMO oraz modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim.

"Współpraca z Novavax jest kontynuowana i pozwala Mabion generować znaczne przepływy finansowe. W III kw. 2023 spółka otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości 3,3 mln USD. Od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (14.11.2023) płatności od Novavax wyniosły 71,8 mln USD oraz 0,3 mln euro" - podano także.

Spółka przypomniała też, że 3 października br. FDA (Agencja Żywności i Leków, USA) zatwierdziła szczepionkę Novavax przeciwko COVID-19 na bazie wariantu Omicron XBB1.5, a 31 października br. EMA (Europejska Agencja Leków), Komisja Europejska wydała zgodę na rejestrację szczepionki Nuvaxovid XBB1.5. Mabion w I półroczu 2023 roku ukończył produkcję serii technicznej dla subwariantu Omicron XBB1.5 (nieformalnie Kraken).

Działając zgodnie ze Strategią na lata 2023-2027, Mabion jest w trakcie modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, która zostanie ukończona do 1 grudnia 2023 roku i wówczas wznowiona zostanie działalność wytwórcza. Zainstalowane zostały pierwsze elementy systemu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, a wymianie zostały poddane bioreaktory w technologii orbital shaking na 2 nowe w tej samej technologii. Celem modernizacji zakładu jest dywersyfikacja technologiczna oraz zwiększenie elastyczności oferty usług CDMO, podano także.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 r., która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

