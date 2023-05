Mabion, zgodnie z założeniami strategii, przygotowuje się do rozpoczęcia zaplanowanego na okres czerwiec-listopad 2023 r. procesu modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. W związku z modernizacją tegoroczny capex spółka szacuje na ok. 60 mln zł, podała spółka.

"Już pod koniec II kwartału rozpoczniemy zapowiedzianą w strategii modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w którym planowana jest dywersyfikacja technologii procesowych w celu maksymalnego dopasowania się do zapotrzebowania rynku. Modernizacja zakładu polega na m.in. wymianie dwóch bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażeniu go o system nowoczesnych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem. Działania te zostaną zrealizowane w okresie od czerwca do listopada tego roku" - powiedział prezes Mabion Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

"Harmonogram modernizacji zakładu jest uzgodniony z Novavax i wpłynie na zróżnicowany poziom generowanych przepływów operacyjnych w kolejnych kwartałach, jednak przez cały ten okres Mabion będzie rozpoznawał przychody z rozliczanego kontraktu. W związku z modernizacją tegoroczny CAPEX szacujemy, że może wynieść około 60 mln PLN. Zmiany w poziomie inwestycji w tym roku będą zależały od tempa realizacji dostaw nowych urządzeń oraz ostatecznego wykorzystania budżetu modernizacji. Złożyliśmy aplikację w ramach programu FENG i oczekujemy na wynik możliwości skorzystania z grantu, co powinno dodatkowo poprawić ekonomikę i skuteczność naszej strategii rozbudowy możliwości świadczenia usług CDMO" - dodał członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

W kwietniu br. spółka ogłosiła długoterminową strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie. Istotnym elementem Strategii Mabion na lata 2023-2027 jest dywersyfikacja technologiczna istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim i wymiana dwóch istniejących bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażenie go o system bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, w ramach zaplanowanej na okres czerwiec-listopad 2023 roku modernizacji. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty usług CDMO, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

Finansowanie zaplanowanej modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki podpisaniu w dniu 6 lutego 2023 roku umowy kredytu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na kwotę 15 mln USD oraz wygenerowanej gotówce z działalności operacyjnej.

Realizując założenie dywersyfikacji technologicznej ze strategii, 22 maja 2023 r. spółka zawarła aneks do umowy z 2021 roku na dostawę bioreaktorów do istniejącego zakładu wytwórczego w Konstantynowie Łódzkim ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii. Pierwotnie umowa dotyczyła zakupu czterech bioreaktorów w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy wraz z usługami dodatkowymi. W wyniku zawarcia aneksu, szwajcarski partner dostarczy w III kwartale 2023 roku do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy. Ponadto spółka ogłosiła przetarg na wyprodukowanie i dostarczenie dodatkowego systemu bioreaktorów już w innej technologii, z konwencjonalnym mieszaniem, co pozwoli na osiągnięcie dywersyfikacji technologicznej i zwiększy elastyczność Spółki w zakresie dopasowania oferty do potencjalnych klientów, zwiększając tym samym atrakcyjność Mabion jako podmiotu świadczącego usługi w obszarze CDMO – strategicznym kierunku rozwoju spółki.

Obecnie w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim Mabion posiada dwa bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy.

"Wykorzystywane przez nas do tej pory bioreaktory w technologii orbital shaking, w których wytwarzamy substancje czynne na potrzeby realizacji kontraktu z Novavax od 2021 roku, posiadają szereg zalet technologicznych, jednakże planowana modernizacja naszej wytwórni i doposażenie o system bioreaktorów w konwencjonalnej technologii mieszania, zapewni Spółce istotny element dywersyfikacji technologicznej" - powiedział członek zarządu Mabion ds. operacyjnych i naukowych dr Sławomir Jaros.

"Modernizacja zakładu w 2023 roku stanowi ważny element oferty CDMO Mabion, którą przedstawiamy potencjalnym klientom w ramach prowadzonych rozmów i spotkań biznesowych. Dodatkowa dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie mocy wytwórczych m.in. poprzez wymianę i wprowadzenie nowoczesnej linii fill&finish, przekładają się na wzrost naszej atrakcyjności dla wielu nowych podmiotów. W dniach 5-8 czerwca będziemy obecni na BIO International Convention 2023 w Bostonie, USA, największej i najważniejszej konferencji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej na świecie, gdzie zaprezentujemy szeroko ofertę CDMO Mabion zarówno na naszym stoisku, jak i podczas zaplanowanych spotkań biznesowych i networkingowych. Uczestnictwo w tej konferencji stanowi jeden z wielu elementów działań sprzedażowych realizowanych przez Mabion, nakierowanych na dywersyfikację strumieni przychodów i pozyskanie nowych klientów. Równolegle, intensywnie i dynamicznie rozbudowujemy nasz zespół rozwoju biznesu dedykowany do pozyskania klientów - obecnie funkcjonuje w składzie dwukrotnie większym niż pod koniec ubiegłego roku" - dodał członek zarządu Mabion ds. sprzedaży Adam Pietruszkiewicz.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszar działania to opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

