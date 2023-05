CDRL odnotowało 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 5,02 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,9 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 97,87 mln zł rok wcześniej.

"W przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2022 roku oraz całego 2022 roku Grupa wygenerowała w okresie pierwszego kwartału 2023 roku dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i ujemne przepływy z działalności finansowej co wskazuje na to, iż ogólna sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a spółki terminowo regulują wymagalne zobowiązania. Spółka dominująca na bieżąco monitoruje przepływy pieniężne i zapewnia środki w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,75 mln zł wobec 43 tys. zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

