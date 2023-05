Action odnotował 9,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 10,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 11,04 mln zł wobec 13,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 13,23 mln zł wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 586,24 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 550,87 mln zł rok wcześniej.

"Naszym celem jest obecnie takie wyprofilowanie organizacji, by stojąc na kilku źródłach dochodów generowała stabilne, przewidywalne wyniki. Moim zdaniem, przy obecnej stagnacji na rynku osiągamy taki efekt. Mimo presji kosztów zewnętrznych utrzymujemy wysoką efektywność biznesu. Mamy sprecyzowany kierunek i plany dalszego rozwoju firmy" - powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.

Spółka odnotowała wzrost liczby klientów własnego e-commerce do 191 030 tys. z 102 119 tys. w I kwartale 2022, co daje zmianę w wysokości o 87,1%. W I kw. 2023 wartość obrotu krajowego e-commerce urosła do 60 693 167 tys. zł z 26 074 006 tys. zł, czyli wzrosła o 133%, podano również.

W I kw. 2023 roku segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B urósł o prawie 20%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 9,65 mln zł wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 367 mln zł w 2022 r.

